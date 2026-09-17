С 1 октября в Украине вводят сниженный тариф на электроэнергию: часть бытовых потребителей будет платить за свет почти вдвое меньше в пределах определенного объема потребления.

Тарифы на свет в Украине этой осенью меняются — с 1 октября часть бытовых потребителей будет платить за электроэнергию почти вдвое меньше, чем раньше. Новый подход вводят для поддержки домохозяйств, которые больше всего нуждаются в помощи.

О введении сниженного тарифа сообщает издание «Первый деловой» со ссылкой на разъяснения правительства. Речь прежде всего о социально уязвимых группах населения и семьях с низким уровнем потребления электроэнергии.

Кто будет платить за свет почти вдвое меньше

Сниженная ставка будет действовать для домохозяйств, которые используют минимальные объемы электроэнергии или подпадают под специальные программы государственной помощи. Для них часть киловатт-часов будет оплачиваться по сниженной цене, тогда как остальной потребленный объем — по действующему тарифу.

Отдельно правительство упоминает семьи, которые больше всего зависят от электрического отопления или имеют ограниченные доходы. Именно на них новая модель призвана уменьшить финансовое давление.

Как будет работать новый тариф

По обновленным правилам, скидка будет применяться только в пределах определенного объема потребления. Все, что потреблено сверх этого лимита, будет рассчитываться по стандартной ставке, которая для остальных украинцев остается неизменной.

В платежках изменения отразятся уже в октябре: потребители увидят обновленную структуру тарифа и перерасчет стоимости в пределах льготного объема. Те, кто не попадает ни в одну льготную категорию, продолжат платить по стандартным ставкам.

Как отразятся изменения в платежках

Первые обновленные счета потребители увидят в октябре. В них будет указан льготный объем киловатт-часов и перерасчет его стоимости. Домохозяйства, которые уже имеют право на государственную поддержку, смогут увидеть новую структуру тарифа без дополнительных обращений.

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