Правительство продлило экспериментальный проект, по которому пенсионеры-чернобыльцы могут подтвердить факт проживания в зоне безусловного (обязательного) отселения либо зоне гарантированного добровольного отселения через временные комиссии. Срок обращения — до 30 сентября 2026 года.

Выплата пенсий в Украине может частично приостановиться, однако доплата чернобыльцам, наоборот, становится доступнее: правительство расширило перечень случаев, при которых человек может документально подтвердить свое проживание в Чернобыльской зоне и получить положенную надбавку к пенсии.

Об изменениях сообщили на странице Министерства социальной политики, семьи и единства Украины. Речь идет о доплате для неработающих пенсионеров, имеющих статус пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, предоставленный в связи с постоянным проживанием в зоне безусловного (обязательного) отселения либо зоне гарантированного добровольного отселения по состоянию на 26 апреля 1986 года или в период с 26 апреля 1986 года до 1 января 1993 года.

Решением правительства расширен перечень ситуаций, при которых гражданин может обратиться во временную комиссию для установления сведений о своем постоянном проживании в указанных зонах. Это касается случаев, когда соответствующие данные отсутствуют в паспорте-книжечке, в Едином государственном демографическом реестре либо в ведомственной информационной системе Государственной миграционной службы.

Почему люди не могли подтвердить проживание раньше

Экспериментальный проект действует с октября 2025 года. Его запустили именно для тех, кто не может подтвердить факт постоянного проживания по состоянию на 26 апреля 1986 года или в период до 1 января 1993 года стандартным способом. Причины — утрата или уничтожение документов, разрушение жилья, проживание вместе с родителями либо смена места проживания в пределах соответствующих зон.

На уровне областных военных администраций создано восемь временных комиссий, которые рассматривают такие обращения. Теперь правительство продлило срок действия проекта до 30 сентября 2026 года, чтобы больше людей успели воспользоваться механизмом установления данных.

Кто может обратиться в комиссию

Право на доплату имеют неработающие пенсионеры со статусом «пострадавший вследствие Чернобыльской катастрофы», предоставленным в связи с проживанием на территории населенных пунктов, отнесенных к зоне безусловного (обязательного) отселения и зоне гарантированного добровольного отселения. Именно эти люди теперь могут обратиться во временную комиссию, если историческая информация об их месте проживания не была своевременно внесена в государственные реестры.

Как подтвердить проживание

Механизм подтверждения состоит во внесении в реестр территориальной громады сведений о проживании лица в соответствующих зонах. Такая запись становится основанием для назначения доплаты к пенсии. Комиссии работают при областных военных администрациях, поэтому дополнительных расходов из государственного бюджета не требуется — выплаты будут осуществляться в пределах средств, уже предусмотренных бюджетной программой пенсионных выплат и надбавок.

В Минсоцполитики подчеркивают: цель решения — обеспечить справедливый подход к людям, которые имеют право на доплату, но до сих пор не могли ее реализовать не по своей вине — из-за отсутствия или неполноты сведений в государственных информационных системах.

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