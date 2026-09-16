Прожиточный минимум и зарплаты в Украине могут вырасти уже с 1 января 2027 года — в проекте госбюджета на следующий год правительство заложило повышение минимальной зарплаты и прожиточного минимума. О новых показателях сообщили народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале и народная депутатка Ольга Василевская-Смаглюк.
На сколько вырастет минимальная зарплата
Минимальную заработную плату с 1 января 2027 года планируется установить на уровне 9 546 грн. Это на 899 грн, или на 10,4%, больше, чем действующая в 2026 году "минималка" — 8 647 грн.
"Минимальная заработная плата с 1 января 2027 года планируется на уровне 9 546 грн", — отметил Ярослав Железняк. Повышение социального стандарта заложили в проект государственного бюджета Украины на 2027 год, который подготовил Кабинет министров.
Прожиточный минимум: показатели для каждой категории
Вместе с тем вырастет и прожиточный минимум. С 1 января 2027 года общий показатель планируется на уровне 3 559 грн — это на 10,9% больше, чем в 2026 году. Для отдельных категорий населения в проекте предусмотрены следующие значения:
- для трудоспособных лиц — 3 691 грн;
- для лиц, потерявших трудоспособность, — 2 878 грн;
- базовая величина для расчета помощи людям с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью — 4 000 грн.
Эти цифры озвучила народная депутатка от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк. Она уточнила, что остальные основные социальные стандарты также планируют повысить примерно на 10%.
Что произойдет с индексацией зарплат бюджетников
Отдельно в проекте бюджета на 2027 год заложены изменения по ежемесячной индексации зарплат бюджетников. Речь идет о доплате, которая частично компенсировала работникам рост цен. В январе 2027 года ее, по словам Василевской-Смаглюк, планируют не выплачивать: накопленный до декабря 2026 года показатель индексации обнулится.
То есть отсчет для новой индексации начнется с нуля. Право на соответствующую доплату возникнет только после того, как инфляция снова превысит установленный законодательством порог.
Что это значит для украинцев
Стоит помнить, что повышение социальных стандартов пока заложено только в проект бюджета. До окончательного принятия документа Верховной Радой цифры еще могут измениться. Впрочем, ориентироваться можно уже сейчас: правительство планирует, что с 1 января 2027 года минимальная зарплата составит 9 546 грн, а общий прожиточный минимум — 3 559 грн.