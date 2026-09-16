Доплаты для пенсионеров в Винницкой области могут назначать за каждый год сверхнормативного страхового стажа. В Главном управлении Пенсионного фонда объяснили, как рассчитывают размер надбавки и кому она положена.

Доплаты для пенсионеров в Винницкой области назначают не всем — чтобы их получить, нужен сверхнормативный страховой стаж. Именно от количества «лишних» лет работы и зависит размер ежемесячной надбавки, объяснили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в регионе.

За каждый полный год работы сверх установленной законом нормы страхового стажа к пенсии добавляют 1% от её исчисленного размера. Например, если человек проработал на десять лет дольше минимально необходимого, ему ежемесячно доплачивают 10% от базовой суммы пенсии.

Какой «лишний» стаж считается?

Сверхнормативным стажем считаются годы работы сверх минимального стажа, необходимого для выхода на пенсию по возрасту. Для пенсий, назначенных до октября 2011 года, норма составляет более 25 лет для мужчин и более 20 лет для женщин. Тем, чья пенсия назначена после октября 2011 года, считают более 35 лет стажа для мужчин и более 30 лет для женщин.

Однако есть существенное ограничение. Независимо от количества дополнительных лет, размер доплаты не может превышать 1% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2025 году этот минимум составляет 2361 гривну, поэтому за один год сверхнормативного стажа начислят не более 23,61 гривни.

Минимальный страховой стаж для выхода на пенсию

Напомним, что с 1 января 2025 года действуют новые требования к страховому стажу. В 60 лет на заслуженный отдых выйдут лишь те, кто накопил 32 года стажа. В 63 года — те, у кого 22 года стажа, а в 65 лет — кому достаточно 15 лет стажа. То есть чем дольше человек работает, тем большую пенсию накапливает.

Как перечисляется доплата

После назначения пенсии размер доплаты за сверхнормативный стаж может быть пересчитан в соответствии с актуальными данными. Она не является разовым начислением — человек получает её ежемесячно вместе с основной суммой выплаты. Отдельных заявлений для её оформления подавать не нужно.

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