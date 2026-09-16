С 15 сентября Укрзализныця ввела новую шестизоновую систему тарифов на пригородные перевозки. Стоимость билета теперь зависит от зоны поездки, а не от точного километража.

Резкое похолодание в Киевской области на этой неделе совпало с другой новостью для пассажиров — с 15 сентября подорожал проезд в пригородных поездах Укрзализныци, которая ввела новую шестизоновую систему тарифов.

О переходе на новую модель ценообразования сообщили в пресс-службе Укрзализныци. Теперь стоимость билета зависит не от точного километража, а от тарифной зоны, в которую попадает маршрут: независимо от того, сколько километров в пределах зоны проехал пассажир, будет действовать фиксированная цена.

Сколько теперь стоит проезд в пригородных поездах

Укрзализныця обновила тарифную сетку для пригородного железнодорожного сообщения в трех областях, в том числе Киевской. Новые цены выглядят так:

до 50 км — 30 грн;

51–90 км — 55 грн;

91–130 км — 75 грн;

131–170 км — 95 грн;

171–250 км — 115 грн;

свыше 250 км — 150 грн.

Обновленные тарифы с 15 сентября также начали действовать в Житомирской и Черниговской областях. Еще в четырех регионах — Одесской, Днепропетровской, Николаевской и Черкасской областях — нововведение заработает с 22 сентября.

Причину пересмотра цен в компании объяснили хроническими невыплатами за перевозку льготников и подорожанием ресурсов. «Ряд администраций хронически не платит за перевозку льготников. Также ситуацию усложняет подорожание за последние годы электроэнергии, топлива и других ресурсов, что еще больше увеличивает себестоимость перевозок», — отмечают в Укрзализныце.

По расчетам перевозчика, зональная модель позволит частично сократить убытки от пригородных перевозок без существенного повышения стоимости проезда.

Как работает зональный тариф для пассажира

Ключевое отличие новой системы в том, что цена больше не растет плавно с каждым следующим километром. В пределах одной зоны пассажир платит одинаковую сумму: например, поездка на 40 км и на 49 км будет стоить одинаково — 30 грн.

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