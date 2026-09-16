Фермерские хозяйства Киевской области могут получить безвозвратную государственную дотацию до 3 000 гривен за каждую новую корову, выращенную собственными силами.

Государственная поддержка аграриев Киевской области пополнилась ещё одной выплатой — теперь хозяйство может получить до 3000 гривен за каждую новую корову, введённую в стадо.

Речь идёт о безвозвратной дотации, предусмотренной программой государственной поддержки животноводства. Главная особенность — деньги дают не за купленную, а за выращенную собственными силами корову, что стимулирует развитие молодняка.

Кто может претендовать на дотацию

Программа адресована юридическим лицам — фермерским хозяйствам, разводящим крупный рогатый скот. Ключевое условие — подтверждённый прирост поголовья основных коров: численность животных на 1 июля должна быть выше показателя на 1 января текущего года.

Важный нюанс: прирост должен быть обеспечен за счёт собственного разведения молодняка, а не закупки уже выращенных коров. Если хозяйство просто купило скот на стороне, на выплату рассчитывать не стоит.

Сколько реально заплатят

Базовая ставка составляет до 3000 гривен за каждую дополнительную корову. Сумму выплаты рассчитывают как разницу между численностью поголовья на 1 июля и на 1 января. Например, если стадо выросло на три коровы, дотация может достичь 9000 гривен.

Средства выдаются безвозмездно — возвращать их государству не нужно. В программе подчёркивают, что доплата не только финансово поддерживает хозяйственников, но и повышает конкурентоспособность отечественного животноводства и снижает зависимость от импорта коров.

Как оформить дотацию

Чтобы участвовать в программе, фермерское хозяйство готовит пакет документов:

официальный письменный запрос с указанием количества новых коров;

копии регистрационных документов хозяйства;

выписки из реестра животных, подтверждающие увеличение поголовья;

документы, подтверждающие происхождение молодняка (в том числе ветеринарные справки).

Заявку можно подать через электронный кабинет на официальном портале Министерства аграрной политики Украины или напрямую в региональных органах власти. После подачи полного пакета документов решение о выплате принимается в течение 30 дней.

Программа имеет и долгосрочный эффект: рост поголовья способствует наращиванию производства молока и мяса, что положительно сказывается на продовольственной безопасности региона и устойчивости самого фермерства.

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