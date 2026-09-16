Карбонара — классическая итальянская паста, где шелковистый соус создают яйца и пармезан, а не сливки. Этот рецепт простой: всё блюдо готовится за 15 минут.

Пасту с авокадо и помидорами мы уже публиковали — а карбонара готовится совсем иначе. Это классическая итальянская паста, в которой шелковистый соус создают не сливки, а свежие яйца, тертый пармезан и тепло только что сваренных спагетти. Рецепт на четыре порции удается приготовить всего за 15 минут, поэтому он идеально подходит для быстрого ужина.

Ингредиенты для карбонары

350 г спагетти или лингвини;

140 г панчетты или копченого бекона (кубиками);

2 ч. л. оливкового масла;

1 зубчик чеснока (раздавленный);

1 яйцо + 4 желтка;

50 г тертого пармезана.

Как приготовить карбонару: пошагово

Шаг 1. Сварите пасту и подготовьте заправку. Поставьте спагетти вариться до состояния аль денте. Пока они варятся, разогрейте оливковое масло на сковороде и обжарьте панчетту несколько минут, пока она не станет золотистой и хрустящей. Добавьте чеснок, жарьте еще 1 минуту, после чего выключите огонь. Отдельно слегка взбейте яйцо с желтками вместе с большей частью пармезана, посолите и поперчите.

Шаг 2. Соедините все. Слейте пасту, сохранив немного воды от варки. Добавьте к спагетти яичную смесь и столовую ложку этой воды, затем быстро перемешивайте, пока соус не станет кремовым и не покроет каждую полоску пасты. Тепло спагетти бережно приготовит соус, не превращая яйца в омлет. Вмешайте панчетту с чесноком и подавайте, посыпав оставшимся пармезаном.

Подавайте карбонару сразу, ведь ее соус вкуснее всего именно горячим. Для завершения добавьте свежемолотого черного перца или еще немного тертого пармезана сверху. Хранить готовое блюдо нежелательно, поэтому готовьте ровно столько порций, сколько съедите за один раз.

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