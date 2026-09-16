Пенсионерам после 70 лет автоматически начисляют возрастную надбавку от 300 до 570 гривен, но работающим и тем, чей доход превышает 10 340 гривен, ее не назначат

Пенсионные надбавки в Украине после 70 лет начисляют без каких-либо заявлений — Пенсионный фонд сам добавляет к выплате от 300 до 570 гривен, однако деньги приходят не всем. Выплату не начисляют трудоустроенным пенсионерам, а тем, чей совокупный доход вместе с надбавкой превышает 10 340 гривен, доплату сократят до допустимого уровня.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Судебно-юридическую газету. Речь идет о ежемесячной возрастной надбавке, предусмотренной украинским законодательством для пенсионеров старшего возраста.

Размер доплаты растет вместе с возрастом. После 70 лет пенсионеру ежемесячно начисляют 300 гривен — за год это дополнительные 3600 гривен. После 75 лет общая сумма надбавки составляет 456 гривен в месяц. А когда человек достигает 80-летия, к выплате добавляют еще 114 гривен — и итоговая доплата достигает 570 гривен ежемесячно.

При каких условиях надбавку начислят, а когда откажут

Самое приятное, что возрастная надбавка назначается автоматически — на основании сведений, которые уже хранятся в Пенсионном фонде. Ходить в отделения или писать специальные заявления не нужно.

Главное условие — совокупный ежемесячный доход пенсионера вместе со всеми надбавками не должен превышать 10 340 гривен. Если пенсия вместе с назначенной надбавкой превышает этот предел, размер доплаты сократят до допустимого уровня.

Кроме того, выплату не начисляют трудоустроенным пенсионерам. Получить возрастную надбавку они смогут только после официального увольнения.

Какие еще доплаты могут получить пенсионеры

Помимо возрастной надбавки, законодательство предусматривает и другие механизмы увеличения пенсии. Одинокие пенсионеры от 80 лет, которые по медицинским показателям нуждаются в постоянном уходе, имеют право на ежемесячную компенсацию около 1000 гривен.

Финансовую поддержку дает и сверхурочный страховой стаж: за каждый отработанный год сверх нормы начисляют доплату, которая в отдельных случаях может достигать 700 гривен в месяц. Точный размер зависит от индивидуальных показателей пенсионера.

Нужно ли обращаться в Пенсионный фонд

Для самой возрастной надбавки — нет, она начисляется автоматически. Однако пенсионерам стоит помнить об обязанности в течение 10 дней сообщать Пенсионный фонд об изменениях в личных данных: паспорт, фамилия, контакты, банковские реквизиты, а также о трудоустройстве или прекращении работы. Иначе могут возникнуть задержки с выплатами.

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