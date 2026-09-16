Пенсіонерам після 70 років автоматично нараховують вікову надбавку від 300 до 570 гривень, але працюючим та тим, чий дохід перевищує 10 340 гривень, її не призначать

Пенсійні надбавки в Україні після 70 років нараховують без жодних заяв — Пенсійний фонд сам додає до виплати від 300 до 570 гривень, однак гроші приходять не всім. Виплату не нараховують працевлаштованим пенсіонерам, а тим, чий сукупний дохід разом із надбавкою перевищує 10 340 гривень, доплату скоротять до дозволеного рівня.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на Судово-юридичну газету. Ідеться про щомісячну вікову надбавку, яка передбачена українським законодавством для пенсіонерів старшого віку.

Розмір доплати зростає разом із віком. Після 70 років пенсіонеру щомісяця нараховують 300 гривень — за рік це додаткові 3600 гривень. Після 75 років загальна сума надбавки становить 456 гривень на місяць. А коли людина досягає 80-річчя, до виплати додають ще 114 гривень — і підсумкова доплата сягає 570 гривень щомісяця.

За яких умов надбавку нарахують, а коли відмовлять

Найприємніше, що вікова надбавка призначається автоматично — на підставі відомостей, які вже зберігаються в Пенсійному фонді. Ходити до відділень чи писати спеціальні заяви не потрібно.

Головна умова — сукупний щомісячний дохід пенсіонера разом з усіма надбавками не має перевищувати 10 340 гривень. Якщо пенсія разом із призначеною надбавкою перевищує цю межу, розмір доплати скоротять до дозволеного рівня.

Крім того, виплату не нараховують працевлаштованим пенсіонерам. Отримати вікову надбавку вони зможуть лише після офіційного звільнення.

Які ще доплати можуть отримати пенсіонери

Окрім вікової надбавки, законодавство передбачає й інші механізми збільшення пенсії. Самотні пенсіонери від 80 років, які за медичними показниками потребують постійного піклування, мають право на щомісячну компенсацію близько 1000 гривень.

Фінансову підтримку дає і понаднормовий страховий стаж: за кожен відпрацьований рік понад норму нараховують доплату, яка в окремих випадках може сягати 700 гривень на місяць. Точний розмір залежить від індивідуальних показників пенсіонера.

Чи треба звертатися до Пенсійного фонду

Для самої вікової надбавки — ні, вона нараховується автоматично. Однак пенсіонерам варто пам'ятати про обов'язок протягом 10 днів повідомляти Пенсійний фонд про зміни в особистих даних: паспорт, прізвище, контакти, банківські реквізити, а також про працевлаштування чи припинення роботи. Інакше можуть виникнути затримки з виплатами.

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