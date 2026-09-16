Верховний Суд роз'яснив, які саме обставини має підтвердити працівник, щоб отримати компенсацію за дні відпочинку, накопичені під час воєнного стану.

Відпустка та трудові права працівників під час війни знову опинилися в центрі судової практики. Верховний Суд пояснив, що саме має довести найманий працівник у спорі з роботодавцем, коли йдеться про невикористану відпустку, яку він не зміг відгуляти через воєнний стан.

Позиція касаційної інстанції стосується тисяч українців, які роками працювали без повноцінних щорічних відпусток. Після 24 лютого 2022 року чимало роботодавців посилалися на воєнний стан, аби переносити або заморожувати дні відпочинку підлеглих. Із новим роз'ясненням Суду стає зрозуміліше, в яких випадках працівник може розраховувати на грошову компенсацію.

Що має довести працівник у суді

Головний урок для працівника: тягар доведення лежить саме на ньому. За логікою Верховного Суду, людина, яка виступає позивачем, мусить підтвердити, що накопичені дні відпустки їй справді не були надані й оплачені — попри те, що вона мала на них законне право.

Ідеться не просто про формальну заяву. Потрібні докази того, що працівник не використав відпустку саме з вини роботодавця, а не знехтував нею добровільно. Без таких аргументів навіть багаторічний стаж без відпустки може не стати підставою для виплат, попереджають юристи.

Які докази приймає суд

У такій категорії спорів критично важливі письмові документи. Серед них — накази про відпустки, якщо вони були, табелі обліку робочого часу, розрахункові листи й довідки про заробітну плату за весь спірний період. Вагомим аргументом є і переписка працівника з роботодавцем, де відпочинок переносився.

Коли роботодавець стверджує, що відпустку було надано і компенсовано, саме працівникові доводиться спростовувати цю позицію. Верховний Суд підкреслює: відсутність документальної бази найімовірніше стане причиною відхилення вимог позивача.

Як працівнику захистити свої права

Практики радять фіксувати кожен факт перенесення відпочинку письмово і зберігати копії всіх заяв на відпустку, наказів і розрахунків. Якщо роботодавець відмовляє у виплаті компенсації за невикористану відпустку при звільненні — звертайтеся до суду, додавши всі наявні докази.

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