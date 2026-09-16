Контроль банків за рахунками клієнтів в Україні посилюється: фінустанови дедалі прискіпливіше перевірятимуть, звідки на рахунок надійшли гроші. Про це, як повідомляє УНІАН, заявив віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління "Глобус Банку" Сергій Мамедов у подкасті фінансового аналітика Олексія Козирєва.

За словами банкіра, на шляху України до Європейського Союзу вимоги до прозорості походження коштів тільки зростатимуть. Тож клієнтам варто вже зараз потурбуватися про те, щоб могли підтвердити джерело своїх доходів.

Сучасні системи фінансового моніторингу працюють переважно в автоматичному режимі. Алгоритми аналізують увесь масив операцій у банку й реагують передусім на нетипову фінансову поведінку. Увагу можуть привернути значне надходження коштів із подальшим розподілом на велику кількість карток або інші операції, які суттєво відрізняються від звичної моделі користування рахунком.

Якщо алгоритм знаходить невідповідності, операцію відправляють на поглиблене вивчення. У такому разі банк може попросити клієнта пояснити ці операції або надати документи, що підтверджують походження грошей.

Мамедов радить не ігнорувати звернення банку. Найкраща тактика — якнайшвидше зв'язатися з установою через службу підтримки, мобільний застосунок або інші офіційні канали й надати потрібну інформацію.

Які документи підтверджують джерело доходів

"Потрібно завжди думати про те, як пояснити, де ти заробив кошти, які плануєш інвестувати", — наголосив банкір. Документальним підтвердженням можуть бути дохід від продажу активів, розміщення депозитів, подана декларація або отримана зарплата.

Які ліміти на перекази діють зараз

Посилення контролю відбувається й на рівні держави. 2024 року Національний банк підписав меморандум із низкою банків та профільних асоціацій про забезпечення прозорості ринку банківських платіжних послуг. Він передбачав запровадження лімітів на карткові перекази: з 1 лютого 2025 року — до 150 000 грн на місяць, з 1 червня 2025 року — до 100 000 грн на місяць.

Також поетапні ліміти готують для новостворених і неактивних ФОП підвищеного рівня ризику. Орієнтовно з 14 серпня 2026 року для підприємців першої групи може діяти межа переказів у межах України до 600 000 грн на місяць, а для другої та третьої груп — до 3 млн грн. Із 14 листопада 2026 року ліміти можуть знизити до 400 000 грн для першої групи і до 1 млн грн для другої та третьої.

Що робити, якщо банк попросив пояснити операцію