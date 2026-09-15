Комітет Верховної Ради рекомендував ухвалити законопроєкт, який дозволить банкам списувати до 100% прострочених споживчих кредитів військовим та їхнім родинам. Списання не буде автоматичним — рішення ухвалюватиме кредитор.

Борги за комунальні послуги залишаються болючою темою, однак кредитна заборгованість військових — не менш гостра. У Верховній Раді готують зміни, які дозволять банкам списувати прострочені споживчі кредити окремим категоріям військових та їхнім родинам.

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував ухвалити за основу законопроєкт №15458. Документ передбачає, що банки зможуть списувати до 100% простроченої заборгованості за споживчими кредитами. Про це повідомляє «Дзеркало тижня» з посиланням на сторінку законопроєкту на сайті Верховної Ради України.

Кому банки зможуть списати борги

Норма поширюється на військовослужбовців, військовополонених, цивільних, які зникли безвісти, а також людей з інвалідністю внаслідок війни та членів їхніх родин. При цьому звернутися із клопотанням про списання зможуть не лише чинні військові.

Таке право матимуть члени сімей та спадкоємці загиблих, померлих або зниклих безвісти військових, а також представники військовополонених. Окремо норма стосується цивільних, яких позбавили особистої свободи або які зникли безвісти, їхніх родин і людей з інвалідністю, отриманою внаслідок війни.

Головний нюанс: списання не буде автоматичним

Попри формулювання про можливість списати всю заборгованість, законопроєкт не передбачає автоматичного анулювання кредиту. Кредитор матиме право, але не буде зобов'язаний списувати борг. Він сам визначатиме, яку частину заборгованості анулювати — від невеликої частини до всієї суми.

У Національній асоціації банків України пояснюють: чинні правила не дають банкам достатніх стимулів добровільно списувати такі кредити, оскільки списання створює додаткове податкове навантаження. Тому документ пропонує збільшити неоподатковувану суму прощеного боргу до розміру однієї мінімальної заробітної плати, якщо борг списують поза процедурою банкрутства. У межах процедури неплатоспроможності ця межа становитиме не більше 25% мінімальної зарплати.

Водночас Головне науково-експертне управління Верховної Ради розкритикувало норму. У документі не визначені чіткі критерії, за якими кредитор має ухвалювати рішення, немає переліку підстав для відмови, строків розгляду звернення та можливості подати заяву повторно. Через це люди в однаковому правовому становищі можуть отримати різні рішення залежно від банку.

Масштаби проблеми в цифрах

Загальний обсяг заборгованості військовослужбовців, ФОП-військовослужбовців та членів їхніх родин у банках, які надали дані для підготовки документа, перевищує 13,75 млрд грн. Із 24 лютого 2022 року фінустанови вже сплатили понад 4,9 млн грн податків через списання таких боргів.

Близько 2,5 млн грн припало на 523 кредити загиблих, зниклих безвісти, полонених та людей з інвалідністю. Ще близько 2,4 млн грн банки сплатили за 1704 борги, списані в межах власних внутрішніх програм.

Що робити, якщо хочете списати кредит

Оскільки списання не відбуватиметься автоматично, позичальник або його родичі мають звернутися із клопотанням до банку чи нового кредитора, якщо право вимоги за кредитом уже перейшло до нього. Рішення про анулювання боргу та його розмір ухвалюватиме саме кредитор.

Якщо борг офіційно анулюють, пов'язане з ним примусове стягнення має припинитися. Однак саме відкриття виконавчого провадження не зупиняє стягнення автоматично — спершу банк має юридично оформити списання боргу.

Нагадаємо, що для військових уже діють пільги за кредитами: вони дозволяють не сплачувати частину платежів, штрафи та пеню за визначених законом умов, але сам кредит автоматично не списується. Новий законопроєкт покликаний дати банкам механізм анулювати частину або всю заборгованість без звернення до суду.

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