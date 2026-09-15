Оптова ціна природного газу в Європі зросла до максимуму з кінця 2022 року. Поштовхом стало загострення на Близькому Сході, а трейдери вже готуються до зростання тарифів для споживачів.

Подорожчання енергоносіїв та продуктів в Україні стає дедалі гострішою темою, а на європейському ринку газу ціни цього разу побили максимум за майже чотири роки. Причиною став новий виток конфлікту на Близькому Сході, який змушує постачальників переглядати тарифи для домогосподарств.

Оптова ціна природного газу в Європі у понеділок, 14 вересня, вперше з кінця 2022 року перевищила позначку 84 євро за МВт·год. Ще 9 вересня паливо коштувало понад 79 євро, однак загострення на Близькому Сході спровокувало новий стрибок. З 10 серпня до початку вересня котирування зросли майже на третину. Про це повідомила чеський портал Czechia-Online.

Скільки тепер коштує газ на ключовому хабі

Жовтневий ф'ючерсний контракт на нідерландському хабі TTF у понеділок вранці подолав позначку 84 євро за МВт·год, або приблизно 2040 крон. Близько 11:15 його вартість залишалася трохи нижче піку, але все ж зростала за день на 5,5%.

Для порівняння, до ударів США та Ізраїлю по Ірану газ коштував близько 30 євро за МВт·год. Тепер ціна майже втричі вища за цей рівень. Такий розрив аналітики пов'язують із порушенням логістики через Червоне море та акваторію Аравійського півострова.

Що викликало подорожчання

Нову хвилю зростання спровокувало загострення ситуації на Близькому Сході. Саудівська Аравія після атаки дронів тимчасово зупинила нафтопровід, який сполучає схід і захід країни. Додаткової невизначеності додає просування єменських хуситів — ринки побоюються нових атак на енергетичну інфраструктуру та проблем із судноплавством.

Ще 10 серпня котирування перебували на рівні близько 61,3 євро. Тоді ціна газу за один день зросла на 10% після заяв Ірану щодо умов відкриття Ормузької протоки — ключового маршруту для транспортування енергоносіїв.

Як це позначиться на споживачах

Високі оптові ціни вже потрапляють у пропозиції європейських постачальників. Зокрема, у Чехії компанія ČEZ наприкінці літа підняла частину тарифів з фіксованою ціною. Домогосподарство, що використовує газ для приготування їжі, нагрівання води та опалення і споживає 3000 кубометрів на рік, за трирічним тарифом ČEZ тепер заплатить майже 67 тисяч крон на рік.

До кінця серпня аналогічні витрати становили трохи понад 59 тисяч крон. Різниця перевищує 7500 крон на рік. Подальша динаміка цін значною мірою залежатиме від ситуації на Близькому Сході та маршрутів постачання енергоносіїв. Збереження високих оптових цін означатиме тиск на нові тарифи постачальників. Раніше експерти прогнозували, що газ у Європі взимку буде дорожчим, хоч дефіциту палива в опалювальному сезоні 2026–2027 років не очікується.

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