Транспорт у Києві переходить на нові тарифи, і сьогодні, 14 вересня, — останній день, коли пасажири можуть використати поїздки в комунальному транспорті столиці, придбані ще до підвищення цін. Із 15 вересня кошти за всі невикористані поїздки автоматично повернуться на баланс транспортної картки.

Як повідомляє The Village Україна, гроші зараховуватимуть за старою вартістю. Наприклад, якщо на картці лишилося десять поїздок по 6,5 гривні, на гаманець надійде рівно 65 гривень — та сума, за якою квитки купувалися.

Повернені кошти можна одразу спрямувати на придбання нових поїздок уже за актуальними цінами. Для цього потрібно зайти в застосунок «Київ Цифровий», відкрити розділ «Моя карта», далі — «Мій Гаманець» і вибрати необхідну кількість квитків.

Як повернути гроші за невикористані поїздки

Власникам цифрової транспортної картки слід оновити програму «Київ Цифровий» до останньої версії — інакше повернення може не відобразитися. Для фізичних карток додаткові дії не потрібні: зарахування відбудеться автоматично.

Скільки тепер коштує проїзд у Києві

Вартість проїзду в муніципальному транспорті столиці зросла до 30 гривень ще 15 липня. За умови купівлі одразу 50 поїздок ціна однієї становить 25 гривень, а безлімітний місячний проїзний коштує 3656 гривень.

З серпня в місті також запрацював пересадковий квиток за 60 гривень, який діє протягом 90 хвилин. Після зміни комунальних тарифів приватні перевізники підняли вартість проїзду в маршрутках до 25 гривень.

Нагадаємо, Київрада також затвердила тариф на воду — 63,79 гривні за кубометр. Актуальні ціни й тарифи для киян зібрані на окремій сторінці «Ціни й тарифи» видання kyiv.news.