Уряд дозволив автоматично продовжувати виплати на проживання внутрішньо переміщеним особам ще на пів року — без повторного подання заяви.

Виплати для переселенців у Запорізькій області — окремий напрям підтримки, але загальнодержавну допомогу на проживання уряд щойно переглянув. Тим, хто отримував виплати до кінця серпня, Кабінет Міністрів дозволив автоматично продовжувати підтримку ще на пів року — без повторного подання заяви.

Зміни закріплені постановою Кабінету Міністрів від 3 вересня 2026 року №1087, яка вносить правки до Порядку надання допомоги на проживання ВПО, затвердженого постановою №332 від 20 березня 2022 року. Про нововведення повідомив Пенсійний фонд України: нові норми застосовуються з 1 вересня 2026 року.

Кому виплату продовжать автоматично

Головне нововведення стосується переселенців, які отримували допомогу до 31 серпня 2026 року. Для них передбачена можливість автоматичного продовження підтримки ще на один шестимісячний період. Ідеться саме про продовження вже призначених виплат, а не про автоматичне оформлення допомоги всім, хто має довідку ВПО.

Отримання грошей у попередньому періоді не є безумовною гарантією наступних виплат. У повідомленні ПФУ використано формулювання «може бути продовжено» — визначальною залишається відповідність критеріям чинного порядку, тож сам статус переселенця не замінює перевірки умов.

Що змінилося для дітей

Окремий блок змін стосується дітей. На наступні шість місяців автоматично продовжується допомога дітям, яким виплату призначили без урахування доходів батьків. Для батьків і законних представників це означає відсутність потреби кожні пів року подавати нову заяву саме для такого продовження.

Раніше процедура продовження дитячих виплат не була однозначно врегульована. Тепер уряд окремо визначив автоматичний порядок, який має зменшити кількість повторних звернень.

Скільки періодів можна отримувати допомогу

Постанова також змінила максимальну кількість періодів підтримки: раніше допомогу можна було продовжувати не більше ніж на п'ять шестимісячних періодів, тепер передбачено шість. Додавання ще одного періоду розширює можливість подальшого отримання допомоги для тих, хто зберігає на неї право.

Про збільшення самого розміру щомісячних виплат у повідомленні ПФУ не йдеться: зміни стосуються тривалості та процедури підтримки, а не суми грошей.

Що робити, якщо виплату не продовжили

Якщо очікуваного продовження немає, варто уточнити у Пенсійному фонді, чи ухвалено рішення щодо конкретної виплати та які обставини враховано. Це допоможе відрізнити питання строків зарахування від відмови у продовженні.

Окремо постанова уточнила порядок оскарження рішень органів ПФУ: зі скаргою можна звернутися до керівника відповідного органу, а далі — до органу вищого рівня або до суду.

Варто також розрізняти дату застосування нових правил і день зарахування грошей. Перше вересня визначає, з якого часу діють норми постанови, але не означає, що всі отримувачі побачать кошти на рахунку в один і той самий день.

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