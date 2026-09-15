Правительство разрешило автоматически продлевать выплаты на проживание внутренне перемещённым лицам ещё на полгода — без повторной подачи заявления.

Выплаты для переселенцев в Запорожской области — отдельное направление поддержки, однако общегосударственную помощь на проживание правительство только что пересмотрело. Тем, кто получал выплаты до конца августа, Кабинет Министров разрешил автоматически продлевать поддержку ещё на полгода — без повторной подачи заявления.

Изменения закреплены постановлением Кабинета Министров от 3 сентября 2026 года №1087, которое вносит правки в Порядок предоставления помощи на проживание ВПЛ, утверждённый постановлением №332 от 20 марта 2022 года. О нововведениях сообщил Пенсионный фонд Украины: новые нормы применяются с 1 сентября 2026 года.

Кому выплату продлят автоматически

Главное нововведение касается переселенцев, получавших помощь до 31 августа 2026 года. Для них предусмотрена возможность автоматического продления поддержки ещё на один шестимесячный период. Речь именно о продлении уже назначенных выплат, а не об автоматическом оформлении помощи всем, у кого есть справка ВПЛ.

Получение денег в предыдущем периоде не является безусловной гарантией следующих выплат. В сообщении ПФУ использована формулировка «может быть продлено» — определяющим остаётся соответствие критериям действующего порядка, поэтому сам статус переселенца не заменяет проверки условий.

Что изменилось для детей

Отдельный блок изменений касается детей. На следующие шесть месяцев автоматически продлевается помощь детям, которым выплату назначили без учёта доходов родителей. Для родителей и законных представителей это означает отсутствие необходимости каждые полгода подавать новое заявление именно для такого продления.

Ранее процедура продления детских выплат не была однозначно урегулирована. Теперь правительство отдельно определило автоматический порядок, который должен уменьшить количество повторных обращений.

Сколько периодов можно получать помощь

Постановление также изменило максимальное количество периодов поддержки: раньше помощь можно было продлевать не более чем на пять шестимесячных периодов, теперь предусмотрено шесть. Добавление ещё одного периода расширяет возможность дальнейшего получения помощи для тех, кто сохраняет на неё право.

Об увеличении самого размера ежемесячных выплат в сообщении ПФУ речь не идёт: изменения касаются продолжительности и процедуры поддержки, а не суммы денег.

Что делать, если выплату не продлили

Если ожидаемого продления нет, стоит уточнить в Пенсионном фонде, принято ли решение по конкретной выплате и какие обстоятельства учтены. Это поможет отличить вопрос сроков зачисления от отказа в продлении.

Отдельно постановление уточнило порядок обжалования решений органов ПФУ: с жалобой можно обратиться к руководителю соответствующего органа, а далее — в орган высшего уровня или в суд.

Стоит также различать дату применения новых правил и день зачисления денег. Первое сентября определяет, с какого времени действуют нормы постановления, но не означает, что все получатели увидят средства на счёте в один и тот же день.

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