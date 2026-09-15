Национальный банк установил новые официальные курсы, а наличный рынок отреагировал снижением. Рассказываем, сколько сейчас стоит доллар и евро и в каких банках самые выгодные котировки.

Курс доллара в Украине снова изменился — Национальный банк обновил официальный курс, а наличный рынок отреагировал на ситуацию с валютным предложением. Согласно данным регулятора, официальный курс доллара упал до 44,62 гривни, а евро — до 51,52 гривни.

Пока официальный курс НБУ остается ориентиром для расчетов, большинство украинцев обращает внимание именно на наличный рынок. В среднем по банковским кассам доллар сегодня покупают за 44,44 гривни, а продают за 44,92 гривни. Для евровалюты показатели несколько иные: покупка держится на уровне 51,80 гривни, а продажа — 52,05 гривни. В среднем наличном курсе разница еще заметнее.

Сколько стоит евро

Европейская валюта сегодня демонстрирует стабильность относительно доллара. Средний наличный курс евро в банковских кассах держится на уровне 51,80 гривни за покупку и 52,05 гривни за продажу. Официальный курс НБУ по евро ниже рыночного и составляет 51,52 гривни.

По данным Министерства финансов, на межбанке курс евро постепенно сближается с долларом по части колебаний. Регулятор исключает резкие скачки, однако в наличном сегменте волатильность традиционно выше.

Как выгодно обменять валюту

Чтобы не переплатить, следует сравнивать курс в нескольких учреждениях сразу, поскольку разница между банками может составлять 20–30 копеек на долларе. Выгоднее сдавать деньги тем банкам, которые платят больше всего, а покупать там, где самая низкая цена продажи. Перед покупкой стоит проверять актуальные котировки, так как они меняются в течение рабочего дня.

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