В августе 2026 года продуктовая корзина на Николаевщине изменилась крайне неравномерно: часть товаров резко подорожала, а другие так же ощутимо подешевели.

Пока аренда жилья в Николаеве дорожает, продуктовая корзина области за август изменилась крайне неравномерно: яйца, макароны и крупы подорожали на 8,1%, а овощи подешевели сразу на 20,5%.

Об этом сообщили в Главном управлении статистики в Николаевской области. В целом потребительские цены в регионе в августе 2026 года по сравнению с июлем снизились на 0,3%, а продукты и безалкогольные напитки в среднем подешевели на 1,4%.

Что подорожало больше всего

Несмотря на общее снижение, часть позиций существенно выросла в цене. Сразу на 8,1% подорожали яйца, макаронные изделия, сало, рыба и рыбные продукты, кисломолочная продукция, рис, гречневая крупа и сахар. Алкоголь и табачные изделия за месяц прибавили 0,6%.

Что подешевело

Больше всего за месяц упали цены на овощи — на 20,5%. Фрукты подешевели на 16,7%, а сливочное масло — на 7,8%. Сезонное удешевление плодоовощной продукции и перекрыло подорожание остальных товаров в продуктовой корзине.

На общую динамику также повлияли распродажи летнего ассортимента одежды и обуви: одежда подешевела на 0,3%, а обувь — на 6,4%.

Отдельно статистики зафиксировали рост цен на транспорт на 3,1%. Причина — подорожание топлива: дизель прибавил 17,2%, автогаз — 6,6%, бензин А-92 — 5,2%, а А-95 — 4,9%. Соответственно билеты на междугородние автобусы выросли на 5,4%, на пригородные — на 2,7%, а проезд в такси — на 1,3%.

Что советуют покупателям

В начале сентября николаевцы активно разбирали продукты первой необходимости — в нескольких супермаркетах почти не осталось круп, макаронов и яиц, опустели полки с молочной продукцией. Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий советовал украинцам держать дома запас еды примерно на неделю, но не скупать продукты на месяц вперед.

Заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук предупреждал, что из-за проблем с доставкой, вызванных российскими ударами по продовольственной инфраструктуре, цены на продукты могут вырасти еще на 10–15%.

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