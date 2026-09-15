В городах Черновицкой области тарифы на воду разные: за кубометр водоснабжения и водоотведения платят от 110 до 116,15 гривни. Самая высокая цена — в Вижнице, а в нескольких громадах ее могут пересмотреть.

Тарифы на воду в Черновицкой области различаются в зависимости от города — жители Буковины платят от 110 до 116,15 гривни за кубометр за водоснабжение и водоотведение. Об актуальных ценах в громадах региона рассказывает издание «Новости Буковины» (cvnews.cv.ua).

Сколько стоит вода в Вижнице

Самый высокий совокупный тариф действует в Вижнице. Там водоснабжение для населения стоит 63,42 гривни за кубометр, а водоотведение — 52,73 гривни. Вместе выходит 116,15 гривни за кубометр.

Такие тарифы утвердили на заседании исполкома еще в июне 2025 года. В Вижницком горсовете пояснили, что они покрывают расходы на предоставление услуг. До этого с 2023 года действовал тариф в размере 76,83 гривни за кубометр водоснабжения и водоотведения.

Заставна и Новоднестровск

В Заставне кубометр воды стоит 64,02 гривни, а водоотведение — 47,40 гривни. Вместе — 111,42 гривни. Эти тарифы рассчитали в октябре прошлого года, и на тот момент они были экономически обоснованными, однако новых расчетов с тех пор не проводили. В Заставновском горсовете уже заговорили о необходимости корректировки тарифа.

В Новоднестровске общий тариф составляет 110 гривень: водоснабжение — 63,74 гривни, водоотведение — 46,26 гривни за кубометр.

Где тариф не покрывает себестоимости

В Хотине действующий тариф называют «социально-компромиссным» — он покрывает около 75% расходов на услугу. Не покрывает фактической себестоимости и тариф в Кицмани. Именно в таких громадах с наибольшей вероятностью могут инициировать пересмотр цен.

Что делать, если платежка завышена

Если сумма в платежке кажется некорректной, жители могут обратиться в свой водоканал с просьбой о перерасчете. Для этого понадобится заявление, копии квитанций и, при необходимости, акт сверки показаний счетчика. Проверить действующий тариф можно на сайте коммунального предприятия или горсовета.

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