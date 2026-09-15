Паста с курицей и песто — это быстрое сливочное блюдо, которое готовится всего за 30 минут из пяти простых ингредиентов: сочная курица, нежная спаржа и насыщенный сливочный соус.

Рецепт пасты с авокадо и помидорами мы уже публиковали — а паста с курицей и песто требует совсем другого подхода к соусу. Это сытное сливочное блюдо, в котором сочная курица и нежная спаржа сочетаются с ароматным соусом песто. Всё готовится фактически на одной сковороде, так что посуду мыть почти не придётся.

Ингредиенты для пасты с курицей и песто

На 8 порций вам понадобятся:

450 г куриных грудок;

1 ч. ложка соли;

1/4 ч. ложки чёрного молотого перца;

450 г спаржи;

480 мл жирных сливок (33%);

4 ст. ложки соуса песто;

4 ст. ложки оливкового масла;

340 г пасты феттучини (или лингвини).

Как приготовить пасту с курицей и песто: пошагово

Шаг 1. Отварите пасту в большой кастрюле с подсоленной кипящей водой согласно инструкции на упаковке до желаемой готовности. Не промывайте макароны: крахмалистая поверхность лучше удержит соус.

Шаг 2. Разрежьте куриные грудки пополам вдоль и приправьте со всех сторон 1/2 ч. ложки соли и 1/4 ч. ложки перца. Разогрейте большую глубокую сковороду на среднем огне с 2 ст. ложками оливкового масла. Выложите курицу в один слой и обжаривайте до полной готовности — примерно 3 минуты с каждой стороны. Снимите со сковороды, дайте отдохнуть 5 минут, а затем нарежьте полосками.

Шаг 3. Добавьте в ту же сковороду 2 ст. ложки оливкового масла и кусочки спаржи. Обжаривайте, периодически помешивая, 2–3 минуты — до состояния «хрустящей нежности».

Шаг 4. Влейте 480 мл жирных сливок, доведите до лёгкого кипения и готовьте 3 минуты, периодически помешивая. Добавьте 4 ст. ложки песто, выложите курицу и готовьте ещё 2 минуты, чтобы всё прогрелось. Посолите соус 1/2 ч. ложки соли или по вкусу. Важно не доводить соус до сильного кипения, иначе сливки могут расслоиться.

Шаг 5. Добавьте отваренную пасту, перемешайте, чтобы она полностью покрылась соусом. Снимите с огня и подавайте сразу. По желанию украсьте базиликом или петрушкой.

Такая паста с курицей и песто вкуснее всего сразу после приготовления. Если осталась порция, остудите блюдо и храните в герметичном контейнере в холодильнике 3–4 дня. Разогревайте на слабом огне, часто помешивая: при перегревании сливки могут расслоиться, поэтому при необходимости добавьте немного сливок или молока.

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