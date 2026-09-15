Паста з куркою та песто — це швидка вершкова страва, яка готується лише за 30 хвилин із п'яти простих інгредієнтів: соковита курка, ніжна спаржа та насичений вершковий соус.

Рецепт пасти з авокадо та помідорами ми вже публікували — а паста з куркою та песто потребує зовсім іншого підходу до соусу. Це ситна вершкова страва, у якій соковита курка та ніжна спаржа поєднуються з ароматним соусом песто. Усе готується фактично на одній сковороді, тож посуду мити майже не доведеться.

Інгредієнти для пасти з куркою та песто

На 8 порцій вам знадобляться:

450 г курячих грудок;

1 ч. ложка солі;

1/4 ч. ложки чорного меленого перцю;

450 г спаржі;

480 мл жирних вершків (33%);

4 ст. ложки соусу песто;

4 ст. ложки оливкової олії;

340 г пасти фетучіні (або лінгвіні).

Як приготувати пасту з куркою та песто: покроково

Крок 1. Відваріть пасту у великій каструлі з підсоленою киплячою водою згідно з інструкцією на упаковці до бажаної готовності. Не промивайте макарони: крохмалиста поверхня краще триматиме соус.

Крок 2. Розріжте курячі грудки навпіл уздовж і приправте з усіх боків 1/2 ч. ложки солі та 1/4 ч. ложки перцю. Розігрійте велику глибоку сковороду на середньому вогні з 2 ст. ложками оливкової олії. Викладіть курку в один шар і смажте до повної готовності — приблизно 3 хвилини з кожного боку. Зніміть зі сковороди, дайте відпочити 5 хвилин, а потім наріжте смужками.

Крок 3. Додайте в ту саму сковороду 2 ст. ложки оливкової олії та шматочки спаржі. Обсмажуйте, періодично помішуючи, 2–3 хвилини — до стану «хрусткої ніжності».

Крок 4. Влийте 480 мл жирних вершків, доведіть до легкого кипіння та готуйте 3 хвилини, періодично помішуючи. Додайте 4 ст. ложки песто, викладіть курку та готуйте ще 2 хвилини, щоб усе прогрілося. Посоліть соус 1/2 ч. ложки солі або до смаку. Важливо не доводити соус до сильного кипіння, інакше вершки можуть розшаруватися.

Крок 5. Додайте відварену пасту, перемішайте, щоб вона повністю вкрилася соусом. Зніміть з вогню та подавайте одразу. За бажанням прикрасьте базиліком або петрушкою.

Така паста з куркою та песто найсмачніша одразу після приготування. Якщо залишилася порція, остудіть страву та зберігайте в герметичному контейнері в холодильнику 3–4 дні. Розігрівайте на слабкому вогні, часто помішуючи: при перегріванні вершки можуть розшаруватися, тому за потреби додайте трохи вершків чи молока.

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