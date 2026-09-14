Гуляш — ситна угорська класика, яку тут готують у вигляді наваристого супу з пісною яловичиною, солодкою картоплею та копченою паприкою, а подають із йогуртом і зеленню.

Рецепт ідеального гарбузового крем-супу ми вже публікували — а гуляш потребує зовсім іншого підходу до приготування м'яса та насичення бульйону.

Гуляш у цій версії — це не густий соус, а зігрівальний суп на основі традиційного угорського рагу. Пісна яловичина, копчена паприка та кмин надають йому глибокого, трохи димного смаку, а солодка картопля робить страву м'якшою та ситнішою. Головний секрет — у подачі: зверху суп доповнюють натуральним йогуртом і петрушкою, які додають свіжості й кремовості.

Інгредієнти для гуляшу

1 столова ложка ріпакової олії

1 велика цибулина (розрізана навпіл і нарізана півкільцями)

3 зубчики часнику (нарізані тонкими скибочками)

200 г дуже пісної тушкованої яловичини (дрібно нарізаної кубиками)

1 чайна ложка насіння кмину

2 чайні ложки копченої паприки

400 г різаних помідорів у власному соку (консервовані)

600 мл яловичого бульйону

1 середня солодка картопля (очищена та нарізана кубиками)

1 зелений перець (без насіння, нарізаний кубиками)

150 г натурального біойогурту

хороша жменька петрушки (посіченої)

Як приготувати гуляш: покроково

Розігрійте олію у великій каструлі, додайте цибулю та часник і смажте близько 5 хвилин, поки вони не почнуть підрум'янюватися. Всипте яловичину, збільшіть вогонь і обсмажуйте, помішуючи, до рум'яної скоринки.

Додайте кмин і паприку, добре перемішайте, потім влийте помідори та бульйон. Накрийте кришкою й варіть на повільному вогні близько 30 хвилин.

Додайте солодку картоплю та зелений перець, знову накрийте кришкою і варіть ще 20 хвилин або до м'якості овочів. Дайте гуляшеві трохи охолонути, потім подавайте, поливши зверху йогуртом і посипавши петрушкою — якщо суп буде занадто гарячим, він зашкодить корисним бактеріям йогурту.

Подавати гуляш найкраще зі шматочком хрусткого хліба чи зернової буханки. Страву легко подвоїти, а залишки добре зберігаються в холодильнику до двох днів у герметичному посуді — тільки йогурт і зелень додавайте перед самою подачею.

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