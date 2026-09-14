Пальне взимку буде, але сезон виявиться складним через повернення світових цін на дизель до весняних максимумів, прогнозує співвласник і гендиректор ЗПЕК Олег Чикида.

Ціни на пальне в Україні знову пішли вгору: світові ціни на дизель уже повернулися до весняних максимумів понад $1500 за тонну, і це тиснутиме на цінники на українських АЗС. Співвласник і генеральний директор компанії ЗПЕК Олег Чикида в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" запевнив: фізичного дефіциту пального не буде, але сезон «видасться складним» через коливання світових котирувань.

Дизель повернувся до весняного максимуму

Головна причина зростання — криза навколо Ормузької протоки та воєнні ризики на Близькому Сході. За словами Чикиди, навесні котирування дизельного пального пройшли шлях приблизно від $600–700 за тонну до пікових значень понад $1500. Далі була друга хвиля в липні, а зараз ринок опинився в епіцентрі третьої хвилі — ціни знову сягнули весняних максимумів.

Дефіциту пропозиції на зовнішньому ринку бізнесмен зараз не бачить: «Питання не в тому, скільки можна купити, а в тому, за якою ціною це можна зробити». До тиску на котирування додаються сповільнення проходження нафтопродуктів через Ормузьку протоку, скорочення запасів у Європі та США і сезонне зростання споживання дизеля.

Що сталося з дизелем у липні

Липневу ситуацію, коли ринок відчував брак дизпального, Чикида класичним дефіцитом не називає. Трейдери заходили в липень із важкими фінансовими результатами за другий квартал: після стрибка цін частина учасників законтрактувала великі обсяги за максимально високими цінами і працювала зі збитками, тож на липень закуповувала менші обсяги. Зростання воєнних ризиків для портової інфраструктури зробило морський ресурс дорожчим за залізничний, і покупці переорієнтувалися на західний кордон, що й створило ажіотаж та відчуття дефіциту.

У серпні ситуація швидко вирівнялася: імпортери оперативно збільшили закупівлі, серпень став рекордним за обсягом автомобільного імпорту — приблизно 71 тис. тонн. Пропозиція знову почала покривати попит, а наприкінці серпня — на початку вересня морський напрямок знову став конкурентним за ціною.

Що це означає для цін на АЗС

Логіка проста: якщо сировина й логістика дорожчають на світовому ринку, це поступово доходить і до роздрібних цінників. Водночас дефіциту пального взимку, за оцінкою ЗПЕК, не очікується — питання лише в ціні. Тому водіям варто готуватися до того, що ціни на бензин, дизель і автогаз залишатимуться чутливими до світових подій, особливо під час зимового піку споживання дизельного пального.

Сама ЗПЕК імпортує бензин у відносно невеликих обсягах — за контрактом із польською ORLEN в Україну завозять приблизно 500–1000 тонн на місяць. Основний профіль компанії — дизель: її частка в імпорті дизпального з початку року становить близько 5%. Водночас група нарощує роздріб: до кінця 2026 року планує відкрити до 20 АЗС мережі FENIX energy на заході та в центрі України.

Раніше Politeka повідомляла, ціни на пальне в Києві: експерти розповіли, чи подорожчає бензин і дизель після атак на АЗС.

Також Politeka повідомляла, пальне в Україні дорожчає: дизель уже наблизився до психологічної позначки.

Як повідомляла Politeka, подорожчання пального в Україні: експерти розповіли, на скільки зростуть ціни на бензин і дизель.