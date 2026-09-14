Хусити можуть перекрити Баб-ель-Мандебську протоку, через яку йде 7% світової нафти. Як це вдарить по цінах на бензин і дизель на українських АЗС — у матеріалі Politeka.

Ціни на пальне в Україні знову пішли вгору, а тепер на ринок тисне ще один чинник — дії єменських хуситів у Червоному морі. Вони можуть узяти під контроль Баб-ель-Мандебську протоку, через яку проходить близько 7% світового постачання нафти.

У суботу, 12 вересня, за повідомленням Reuters, підтримувані Іраном хусити просунулися до острова Перім у Червоному морі. Це дозволяє їм контролювати один із найважливіших нафтових маршрутів на Близькому Сході. Якщо протоку заблокують, світове постачання нафти скоротиться на 7%, а світова торгівля — на 12%.

З понеділка експерти очікують нового витка зростання гуртових цін. Про це пише Dilo (раніше Delo.ua) з посиланням на консалтингову компанію «Нафторинок». Тим часом дизельне паливо на українському ринку вже давно наблизилося до позначки 100 гривень за літр.

Як зростали гуртові ціни минулого тижня

За даними «Нафторинку», станом на 11 вересня проти 4 вересня середня гуртова ціна дизпального зросла на 3,14 грн/л — до 93,76 грн/л. А з 9 вересня зростання склало вже 4,53 грн/л. Середня гуртова ціна бензину А-95 зросла на 1,7 грн/л — до 81,83 грн/л.

На АЗС зростання теж пришвидшилося. Станом на 11 вересня проти 4 вересня середня ціна бензину А-95 підвищилася на 2,03 грн/л — до 83,65 грн/л, а дизель — на 2,3 грн/л, до 94,39 грн/л.

Чи перетне дизель позначку 100 грн

Засновник групи компаній «Прайм» Дмитро Леушкін вважає, що через дії хуситів уже з понеділка можливе подальше зростання цін на гуртовому ринку. За його словами, великим загальнонаціональним операторам було би комфортно торгувати дизпальним за ціною 104–105 грн/л.

Однак мережі не поспішають перетинати психологічну позначку 100 грн/л — бояться негативної реакції уряду. За прогнозом Леушкіна, доки бізнес не домовиться з владою, ціна дизеля на АЗС у великих мережах триматиметься на рівні 99,99 грн/л, а бензин застигне в межах 90–93 грн/л.

Щодо автогазу, то тут ситуація стабільніша. Середня ціна LPG на АЗС за тиждень майже не змінилась — на 5 коп./л, до 43,40 грн/л. Засновник Sintonec LPG Михайло Шубан вважає, що цього тижня ціна газу на АЗС збереже загальну незмінність.

Поточні ціни у великих мережах

На 13 вересня ціни на пальне у великих мережах виглядали так:

OKKO: бензин А-95 — 87,90 грн/л, дизель — 98,90 грн/л, автогаз — 44,90 грн/л;

WOG: А-95 — 87,90 грн/л, дизель — 98,90 грн/л, автогаз — 45,50 грн;

SOCAR: А-95 — 88,90 грн/л, дизель — 99,90 грн/л;

Мотто: дизель — 95,90 грн/л, автогаз — 41,90 грн;

БРСМ-Нафта: А-95 — 81,99 грн/л, дизель — 92,99 грн/л, автогаз — 41,99 грн;

UPG: А-95 — 85,90 грн/л, дизель — 98,90 грн/л, автогаз — 42,90 грн;

Ukrnafta: А-95 — 82,90 грн/л, дизель — 93,90 грн/л, автогаз — 42,90 грн.

Найвищу ціну на дизель серед преміальних мереж утримує Neftek — 99,99 грн/л. Саме SOCAR, OKKO та WOG зараз мають найдорожче звичайне дизельне паливо — по 98,90 грн/л.

Як повідомляла Politeka, ціни на пальне в Києві зростали і після атак на АЗС.

Також Politeka повідомляла, експерти назвали, на скільки зростуть ціни на бензин і дизель.