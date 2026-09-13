Ціни на пальне в Україні знову пішли вгору — провідні мережі АЗС підняли вартість бензину та дизеля. Водночас автогаз на більшості заправок лишився без змін.

Ціни на пальне в Україні 11 вересня знову пішли вгору: одразу кілька великих мереж АЗС підняли вартість бензину та дизельного пального. Про це повідомляє ТСН із посиланням на «Главком».

Середня ціна бензину А-95 наразі становить близько 85,28 грн за літр, а дизельне пальне в середньому коштує 96,24 грн. Водночас вартість автогазу на більшості заправок за добу практично не змінилася.

Найпомітніше цінники оновила мережа UPG: там А-95, А-95+, дизельне пальне, ДП+ та А-100 подорожчали одразу на 2 грн за літр. В ОККО бензин А-95 та А-95+ додали по 1 грн/л, дизель — 2 грн/л, а А-100 — 1 грн/л.

WOG підняла вартість дизеля на 1 грн/л. Мережа KLO переглянула ціни на всі види пального: А-95 здорожчав на 50 коп./л, А-95+ та ДП+ — на 1,20 грн/л, дизель і А-100 — на 1 грн/л, а газ — на 50 коп./л.

Натомість у SOCAR та «БРСМ-Нафта» вартість пального лишилася без змін. «Укрнафта» взагалі знизила ціну на А-95+ одразу на 3 грн за літр.

Скільки коштує пальне на АЗС

UPG: А-95 — 84,90 грн, дизель — 95,90 грн, газ — 43,90 грн

ОККО: А-95 — 87,90 грн, дизель — 98,90 грн, газ — 44,90 грн

WOG: А-95 — 87,90 грн, дизель — 97,90 грн, газ — 45,50 грн

KLO: А-95 — 83,30 грн, дизель — 96,60 грн, газ — 43,90 грн

SOCAR: А-95 — 86,90 грн, дизель — 97,90 грн, газ — 44,90 грн

«Укрнафта»: А-95 — 81,90 грн, дизель — 91,90 грн, газ — 42,90 грн

«БРСМ-Нафта»: А-95 — 79,72 грн, дизель — 85,85 грн, газ — 41,87 грн

Директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн прогнозує нове зростання вартості бензину та дизельного пального. За його словами, ціни можуть додати ще близько 3 грн за літр уже до кінця наступного тижня.

Де найдешевше заправитися

Найнижчу ціну бензину А-95 11 вересня тримала «БРСМ-Нафта» — 79,72 грн/л, а серед великих мереж найдешевше було в «Укрнафті» (81,90 грн/л). Найдоступніший автогаз також пропонували у «БРСМ-Нафта» — 41,87 грн/л.

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