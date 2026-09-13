Цены на топливо в Украине снова пошли вверх — ведущие сети АЗС подняли стоимость бензина и дизеля. При этом автогаз на большинстве заправок остался без изменений.

Цены на топливо в Украине 11 сентября снова пошли вверх: сразу несколько крупных сетей АЗС подняли стоимость бензина и дизельного топлива. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на «Главком».

Средняя цена бензина А-95 сейчас составляет около 85,28 грн за литр, а дизельное топливо в среднем стоит 96,24 грн. При этом стоимость автогаза на большинстве заправок за сутки практически не изменилась.

Заметнее всего ценники обновила сеть UPG: там А-95, А-95+, дизельное топливо, ДП+ и А-100 подорожали сразу на 2 грн за литр. В ОККО бензин А-95 и А-95+ прибавили по 1 грн/л, дизель — 2 грн/л, а А-100 — 1 грн/л.

WOG подняла стоимость дизеля на 1 грн/л. Сеть KLO пересмотрела цены на все виды топлива: А-95 подорожал на 50 коп./л, А-95+ и ДП+ — на 1,20 грн/л, дизель и А-100 — на 1 грн/л, а газ — на 50 коп./л.

Зато в SOCAR и «БРСМ-Нафта» стоимость топлива осталась без изменений. «Укрнафта» вообще снизила цену на А-95+ сразу на 3 грн за литр.

Сколько стоит топливо на АЗС

UPG: А-95 — 84,90 грн, дизель — 95,90 грн, газ — 43,90 грн

ОККО: А-95 — 87,90 грн, дизель — 98,90 грн, газ — 44,90 грн

WOG: А-95 — 87,90 грн, дизель — 97,90 грн, газ — 45,50 грн

KLO: А-95 — 83,30 грн, дизель — 96,60 грн, газ — 43,90 грн

SOCAR: А-95 — 86,90 грн, дизель — 97,90 грн, газ — 44,90 грн

«Укрнафта»: А-95 — 81,90 грн, дизель — 91,90 грн, газ — 42,90 грн

«БРСМ-Нафта»: А-95 — 79,72 грн, дизель — 85,85 грн, газ — 41,87 грн

Директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн прогнозирует новый рост стоимости бензина и дизельного топлива. По его словам, цены могут прибавить еще около 3 грн за литр уже до конца следующей недели.

Где дешевле всего заправиться

Самую низкую цену бензина А-95 11 сентября держала «БРСМ-Нафта» — 79,72 грн/л, а среди крупных сетей дешевле всего было в «Укрнафте» (81,90 грн/л). Самый доступный автогаз также предлагали в «БРСМ-Нафта» — 41,87 грн/л.

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