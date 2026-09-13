Чизкейк с клубникой — это нежный кремовый десерт, который готовится проще, чем кажется, а свежая клубника и сладкий ягодный соус делают его настоящей звездой летнего стола.

Рецепт чизкейка без трещин мы уже публиковали — а этот нежный чизкейк с клубникой готовится на песочной основе из крекера и получается воздушным, как в ресторане. Домашний десерт имеет ту же кремовую текстуру, а сверху его щедро украшают свежей клубникой и сладким ягодным соусом.

Ингредиенты для чизкейка с клубникой

Для основы:

200 г измельченного крекера (примерно 15–16 целых печений);

115 г сливочного масла, растопленного (8 ст. л.);

2 ст. л. сахара.

Для начинки:

900 г сливочного сыра (4 упаковки по 225 г), комнатной температуры;

200 г сахара (1 стакан);

5 крупных яиц, комнатной температуры;

60 г сметаны (4 ст. л.);

½ ст. л. ванильного экстракта.

Для клубничного топпинга:

450 г клубники для соуса и еще 225 г для украшения;

65 г сахара (⅓ стакана);

1 ст. л. лимонного сока.

Как приготовить чизкейк с клубникой: пошагово

Разогрейте духовку до 175 °C и поставьте решетку в центр. Дно разъемной формы диаметром 23 см застелите пергаментом, чтобы десерт легче доставался.

В средней миске смешайте измельченный крекер с сахаром, влейте растопленное масло и перемешайте до увлажнения. Плотно прижмите крошку ко дну и бортикам формы — примерно на ¾ высоты. Выпекайте основу 8 минут при 175 °C, затем остудите до комнатной температуры.

Положите на стол два листа широкой плотной фольги, поставьте форму по центру и поднимите фольгу вверх по бортикам, чтобы не было разрывов. Это защитит чизкейк от воды во время выпекания на водяной бане.

В чаше миксера с насадкой-лопаткой взбейте сливочный сыр с сахаром на средне-высокой скорости 5 минут до полной однородности, при необходимости соскребая массу со стенок.

Уменьшите скорость до средней и добавляйте яйца по одному, давая каждому полностью вмешаться. Затем уменьшите скорость до минимальной, добавьте сметану и ваниль и перемешайте лишь до соединения. Вылейте начинку на остывшую основу.

Вскипятите кастрюлю воды. Поставьте обернутую фольгой форму в глубокий противень и влейте горячую воду примерно до середины бортиков формы. Осторожно перенесите в духовку и выпекайте 60–80 минут при 175 °C, пока центр едва заметно дрожит, если слегка встряхнуть форму.

Достаньте чизкейк из духовки и оставьте его на водяной бане еще на 45 минут, затем переставьте форму на решетку и полностью остудите. Накройте и уберите в холодильник на ночь, чтобы десерт полностью застыл.

Для клубничного топпинга соедините в кастрюле нарезанную клубнику, лимонный сок и сахар. Доведите до кипения на среднем огне, уменьшите огонь и томите 20–23 минуты, периодически помешивая, пока соус не загустеет. Остудите и держите в холодильнике до подачи.

Перед подачей украсьте верх чизкейка свежей клубникой, нарезанной половинками или четвертинками, и щедро полейте каждый кусочек клубничным соусом.

Чизкейк удобно готовить заранее: в холодильнике он хранится 3–4 дня, но свежую клубнику и топпинг добавляйте непосредственно перед подачей. Замороженный после полного охлаждения десерт лежит в морозилке 2–3 месяца. А чтобы нарезать идеально ровные кусочки, смочите нож в горячей воде и вытирайте его между разрезами.

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