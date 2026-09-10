Домашній торт на сковороді ми вже публікували — а лимонний чізкейк готується зовсім інакше. Це класичний кремовий десерт на пісочній основі з насиченим цитрусовим смаком: лимонний курд і збиті вершки роблять його по-особливому свіжим і святковим.

Інгредієнти для лимонного чізкейка

Для основи:

175 г подрібненого пісочного печива;

85 г вершкового масла, розтопленого;

25 г цукру.

Для начинки:

900 г вершкового сиру кімнатної температури;

200 г цукру;

5 великих яєць кімнатної температури;

2 ст. ложки сметани;

1 ст. ложка цедри лимона (з 2 лимонів);

2 ст. ложки лимонного соку;

½ ст. ложки ванільного екстракту.

Для оздоблення:

120 мл лимонного курду;

240 мл жирних вершків для збивання;

3 ст. ложки цукрової пудри;

½ чайної ложки ванільного екстракту.

Як приготувати лимонний чізкейк: покроково

Крок 1. Готуємо основу. Розігрійте духовку до 175 °C, поставте решітку по центру. Змішайте подрібнене печиво з цукром, влийте розтоплене масло та перемішайте до стану вологої крихти. Щільно притисніть крихту до дна форми діаметром 23 см, викладеної пергаментом, трохи піднімаючись по боках. Випікайте 8 хвилин, потім остудіть до кімнатної температури.

Крок 2. Захищаємо форму. Поставте форму з основою на два шари широкої фольги та акуратно підніміть фольгу вздовж бортів так, щоб не було розривів, — це захистить чізкейк від води.

Крок 3. Готуємо начинку. У чаші міксера збийте вершковий сир із цукром на середньо-високій швидкості 5 хвилин до повністю гладкої текстури. Додавайте яйця по одному, даючи кожному вмішатися. Зменшіть швидкість і додайте сметану, цедру, лимонний сік та ваніль — перемішайте лише до об'єднання.

Крок 4. Випікаємо на водяній бані. Вилийте начинку на охолоджену основу. Поставте форму в глибоке деко, налийте гарячу воду приблизно на 2,5 см по бортах форми. Випікайте при 175 °C 60–80 хвилин: центр чізкейка має ледь тремтіти при легкому поштовху. Це і є головна хитрість рівної поверхні — водяна баня підтримує стабільну температуру та вологість, тому верх не тріскається.

Крок 5. Охолоджуємо. Залиште десерт у деку з водою на 45 хвилин, потім вийміть, зніміть фольгу та повністю остудіть на решітці. Накрийте форму та відправте в холодильник щонайменше на 8 годин, а краще — на ніч.

Крок 6. Прикрашаємо й подаємо. Збийте вершки з цукровою пудрою та ваніллю до стійких піків. Проведіть тонким ножем по бортах, зніміть форму та перекладіть чізкейк на тарілку. Розподіліть зверху лимонний курд, по краю відсадіть шапочки збитих вершків і прикрасьте тонкими скибочками лимона.

Лише після повного охолодження й «визрівання» в холодильнику десерт нарізається рівними шматочками: прогрійте ніж у гарячій воді та витирайте його між порціями. Готовий чізкейк зберігається в холодильнику 3–4 дні, а в морозильнику — до 2–3 місяців.

Раніше Politeka повідомляла, швидкий рецепт торта наполеон із м'якими та соковитими коржами.

Також Politeka писала, рецепт ідеальних сирників — шеф-кухар назвав помилки, які псують смак.

Як повідомляла Politeka, рецепт домашнього вівсяного печива, яке смачніше за магазинне.