Рецепт ідеальних сирників тримається не на складних інгредієнтах, а на кількох простих правилах. Шеф-кухар Олександр Огороднік пояснив, яких помилок варто уникати, щоб сирники не розлазилися на пательні.

Смачні рецепти на кожен день — порятунок для господинь, а сирники — одна з найпопулярніших страв на сніданок. Рецепт ідеальних сирників тримається на кількох простих правилах, що гарантують рум'яну скоринку та ніжну середину. Про головні з них повідомляє на Instagram-сторінку українського шеф-кухаря Олександра Огородніка.

«Мокрий» сир — головна причина невдачі

Якщо в сирі забагато вологи або яєць, сирники розлазяться та стануть рідкими всередині. Тому кисломолочний сир перед приготуванням варто відтиснути через марлю. Оптимальна жирність сиру — 5–9%. Зернистий сир краще протерти через сито, а самі сирники обкачати в тонкому шарі борошна — так легше зберегти форму на пательні. Домашній сир зазвичай смачніший за магазинний, але може потребувати подрібнення. Ультрапастеризованих сирів із додатками краще уникати — вони часто занадто вологі.

Не пересипайте борошна

Щоб «зафіксувати» рідке тісто, більшість починає сипати багато борошна. У результаті виходять тістечка, а не сирники. Зазвичай достатньо 1–2 столових ложок борошна на 500 грамів сиру, але точна кількість залежить від вологості самого сиру. Якщо він мокрий — краще відтиснути або додати трохи манки, а не сипати зайве борошно.

Температура пательні має значення

Часто сирники прилипають або «розповзаються», бо пательня недостатньо гаряча. За низької температури вони не отримують золотистої скоринки. Пательню слід розігріти до середньої температури перед тим, як викладати сирники, а для рівномірного нагріву можна додати трохи масла. Спершу підрум'яньте сирники на середньому вогні 2–3 хвилини, потім зменшіть температуру, щоб вони пропеклися всередині.

Базовий рецепт сирників

Для приготування знадобиться: 1 кг кисломолочного сиру, 1 яйце, 100 г борошна або манки, 100 г цукру, дрібка солі та ваніль за бажанням. Усі інгредієнти змішайте разом, сформуйте сирники й обсмажуйте на сковороді до золотистої скоринки з обох боків. Дотримуючись цих порад, ви отримаєте ніжні сирники, які тримають форму і не розвалюються на пательні.

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