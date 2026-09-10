Як зрозуміти, що батарею телефону треба терміново міняти: фахівці назвали головні ознаки зносу акумулятора, які неможливо не помітити, і пояснили, чому не можна зволікати з його заміною.

Заміна батареї смартфона — актуальне питання для кожного власника гаджета. Акумулятор телефону не вічний: навіть найякісніша батарея зношується за 2-3 роки активної роботи, і саме тоді з'являються перші тривожні сигнали.

Як повідомляє Bibliotech, ігнорування цих ознак може залишити без зв'язку в найвідповідальніший момент або навіть пошкодити сам пристрій. Тому розібратися, як зрозуміти, що батарею телефону треба терміново міняти, варто заздалегідь.

Головні ознаки зносу батареї

Швидка розрядка. Якщо телефон сідає помітно швидше, ніж раніше, — це перший сигнал: ємність акумулятора впала, і він уже не забезпечує пристрій енергією на звичний час.

Перегрів корпусу. Часте нагрівання смартфона без серйозного навантаження вказує на неефективну роботу зношеної батареї. Це не лише знижує продуктивність, а й створює ризик пошкодження внутрішніх компонентів.

Здуття акумулятора. Якщо задня кришка почала відходити або екран деформувався — батарея роздулася. Це критичний стан: усередині накопичуються гази, тому проколювати такий акумулятор категорично заборонено, адже контакт із повітрям може спричинити спалах або вибух.

Повільна робота. «Зависання» і нестабільна робота смартфона теж бувають наслідком нестабільної подачі енергії від спрацьованої батареї.

Що робити, якщо батарея зношена

Експерти радять негайно вимкнути пристрій, не заряджати його і звернутися до офіційного сервісного центру: у сучасних моделях акумулятор вбудований, і його заміна потребує спеціальних інструментів. Стару батарею варто здати до пункту прийому, аби не шкодити довкіллю.

Продовжити життя акумулятора допомагають прості правила: тримати заряд у межах 20-80%, не лишати телефон на сонці чи в спекотному авто й користуватися лише оригінальними зарядними пристроями.

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