Блокування рахунків за борги найчастіше стає несподіванкою: банк не арештовує гроші за власною ініціативою, а лише виконує постанову державного або приватного виконавця. Розповідаємо, що робити, якщо картку заблокували за кредити, штрафи чи комунальні борги.

Компенсації за навчання за рахунок держави та інші виплати можуть опинитися під арештом разом із зарплатою. Банк при цьому не накладає арешт за власною ініціативою — фінустанова лише виконує постанову державного або приватного виконавця, який відкрив виконавче провадження. Про це пишуть у матеріалі «Судово-юридичну газету».

Найчастіше блокування рахунків пов'язане з боргами за кредитами, аліментами, адміністративними штрафами, комунальними послугами чи іншими судовими рішеннями, які набрали чинності. Після відкриття провадження виконавець виносить постанову про арешт коштів і надсилає її до банків — саме тоді клієнт втрачає доступ до грошей.

Правило про 100 тисяч гривень більше не діє

Після початку повномасштабної війни діяло розпорядження уряду №198-р, яке дозволяло користуватися арештованими рахунками, якщо борг не перевищував 100 тис. грн. Цю норму скасували Законом №3048-IX від 11 квітня 2025 року, тому тепер питання слід вирішувати напряму з виконавцем.

Що робити, якщо заблокували рахунок

Спершу зверніться до банку й попросіть надати номер виконавчого провадження, дату постанови та дані виконавця. Потім зв'яжіться з виконавцем. Знайти інформацію можна в застосунку «Дія»: розділ «Послуги» → вкладка «Виконавчі провадження». Якщо «Дії» немає, дані надасть виконавець або Автоматизована система виконавчого провадження.

Доступ до частини грошей можна зберегти. За пунктом 10-2 розділу XIII закону «Про виконавче провадження» боржник може попросити виконавця визначити один поточний рахунок для видаткових операцій. Сума таких операцій протягом календарного місяця не може перевищувати двох розмірів мінімальної зарплати. Навіть якщо відкрито кілька проваджень, рахунок визначається один, і розмір дозволених коштів від цього не змінюється.

Якщо арештували пенсію чи соцвиплати

Під арешт іноді потрапляють пенсії, державна соцдопомога, виплати при народженні дитини чи допомога ВПО. У такому разі до виконавця подають заяву про зняття арешту, додаючи довідку з банку, виписку з рахунку та документи Пенсійного фонду чи органу соцзахисту. Стаття 73 закону «Про виконавче провадження» визначає види доходів, на які стягнення не звертається.

Коли арешт скасують повністю

За статтею 59 закону арешт знімають, якщо рішення повністю виконано, провадження закрито, судовий наказ скасовано, справу відкрили помилково або кошти за законом не підлягають стягненню. Якщо виконавець безпідставно відмовляє, його дії оскаржують у керівника органу виконавчої служби, у Міністерстві юстиції або через суд.

Що робити, якщо заблокували рахунок за борги: коротко

З'ясуйте в банку номер провадження та дані виконавця.

Перевірте провадження в «Дії» або через виконавця.

Подайте заяву про визначення рахунку для видаткових операцій.

Для соцвиплат додайте довідки про джерело грошей.

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