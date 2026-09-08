Заборгованість мешканців Дніпра перед комунальним підприємством «Дніпроводоканал» за водопостачання вже перевищила 994 мільйони гривень.

Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області вже не єдина фінансова тема регіону: заборгованість мешканців Дніпра перед комунальним підприємством «Дніпроводоканал» перевищила 994 мільйони гривень.

Станом на 7 вересня 2026 року сума непогашених рахунків за спожиту воду сягнула позначки понад 994 млн грн. Це створює серйозні виклики для стабільної роботи централізованого водопостачання і утримання міської водопровідної інфраструктури, повідомляють на комунальному підприємстві.

На «Дніпроводоканалі» зазначають, що борги населення зростають системно, тож підприємство перейшло до жорсткіших заходів. Передусім ідеться про відключення від централізованого водопостачання абонентів, які накопичили значні неоплачені борги.

Другий інструмент – судові позови. Комунальне підприємство стягує заборгованість у правовому порядку, подаючи заяви до суду щодо тих споживачів, які не реагують на попередження і не погашають рахунки добровільно.

Що робити, щоб не залишитися без води

Відключення торкається передусім абонентів із тривалою й значною заборгованістю. Щоб уникнути примусових заходів, варто звірити власний баланс розрахунків і за наявності боргу звернутися до абонентської служби «Дніпроводоканалу» для узгодження графіка погашення та можливої реструктуризації суми.

Своєчасна оплата комунальних послуг, пояснюють на підприємстві, дозволяє підтримувати належний рівень міської інфраструктури та гарантувати безперебійне водопостачання для всіх мешканців міста.

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