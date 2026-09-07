Громадська організація «Захист Держави» підготувала пакет змін до законопроєктів №15194 та №15195 про нульове розмитнення авто для військових і ветеранів. Серед пропозицій — розширення кола тих, хто зможе скористатися пільгою.

Допомога з авто для ветеранів у Києві може розширитися: громадська організація «Захист Держави» запропонувала змінити правила пільгового розмитнення автомобілів для військових і ветеранів.

Як повідомляє ГО «Захист Держави», юристи організації напрацювали та подали пакет правок до Митного і Податкового кодексів України. Зміни стосуються законопроєктів №15194 та №15195, які передбачають запровадження нульового розмитнення авто для військовослужбовців і ветеранів.

Пропозиції обговорили під час круглого столу за участю представниці Хмельницького обласного осередку ГО «Захист Держави» Оксани Андрейчик. Автором обох законопроєктів є народний депутат Мар'ян Заблоцький.

Хто зможе скористатися пільгою

Головна запропонована зміна — розширення кола тих, хто отримає право на нульове розмитнення. Нині пільга передбачена переважно для мобілізованих після 24 лютого 2022 року. Організація пропонує поширити її на всіх чинних військовослужбовців ЗСУ, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, СБУ, ГУР та інших військових формувань.

Для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни пільгу пропонують зробити постійною. Йдеться про можливість ввезення одного автомобіля раз на п'ять років вартістю до 30 тисяч євро та віком до 15 років.

Окремо передбачається можливість повторного ввезення машини на пільгових умовах, якщо попереднє авто військового було знищене під час бойових дій.

Як планують захиститися від зловживань

Щоб мінімізувати ризик перепродажу, організація пропонує запровадити трирічну заборону на продаж або комерційне використання таких автомобілів. Водночас пропонують створити єдиний реєстр для автоматичної перевірки права на пільгу за РНОКПП та VIN-кодом.

Ще одна ініціатива — дозволити купувати автомобілі з використанням пільги в офіційних українських дилерів. На думку авторів, це допоможе залишити частину коштів в українській економіці.

Які умови та документи можуть знадобитися

Якщо законопроєкти ухвалять, для оформлення нульового розмитнення військовому або ветерану потрібно буде підтвердити свій статус: документи про службу чи участь у бойових діях. Право на пільгу перевірятимуть автоматично через єдиний реєстр за РНОКПП і VIN-кодом. Ввезти можна буде один автомобіль вартістю до 30 тисяч євро та не старше 15 років, не частіше ніж раз на п'ять років. Продати таку машину не можна буде протягом трьох років.

У ГО наголошують, що запропоновані зміни мають зробити механізм пільгового розмитнення доступним для військових і ветеранів та водночас мінімізувати можливості для зловживань.

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