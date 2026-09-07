Перехід з одного критично важливого підприємства на інше може коштувати військовозобов'язаному захисту від мобілізації: поки анулюється стара бронь і оформлюється нова, людину можуть мобілізувати.

Бронювання від мобілізації в Україні не гарантує безперервного захисту, якщо людина змінює роботу. Перехід з одного критично важливого підприємства на інше може коштувати військовозобов'язаному відстрочки, адже між анулюванням старої броні та оформленням нової існує «вікно», коли людину можуть призвати.

Про такий ризик розповіла юристка Адріана Чвартацька, передає ТСН із посиланням на «Телеграф». Багато хто вважає, що бронювання автоматично припиняється в день звільнення, однак на практиці процес відбувається не миттєво.

Підставою для анулювання броні справді є звільнення працівника, але дані про це мають пройти кілька етапів. Спочатку роботодавець передає відомості про звільнення до Пенсійного фонду, звідти вони потрапляють до реєстру бронювання. Лише після цього бронювання анулюється — зазвичай упродовж 24 годин.

Далі виникає ще один нюанс: нове підприємство не може одразу забронювати працівника, якщо в системі він досі значиться заброньованим за попереднім місцем роботи. Спершу має завершитися анулювання старої броні, і лише тоді новий роботодавець може подати заяву через портал «Дія». Розгляд такої заяви може тривати до 72 годин.

Таким чином, працівник, який переходить на інше критично важливе підприємство, спочатку чекає на припинення попереднього бронювання, а потім — ще до трьох діб на оформлення нового. «Саме цей період є найбільш ризиковим для військовозобов'язаного. Відповідно існує ризик отримання повістки та мобілізація», — пояснила юристка.

Окремий випадок — коли бронювання можуть анулювати ще до звільнення. Підприємства дотримуються ліміту кількості заброньованих працівників, тому якщо на місце того, хто планує звільнитися, компанія хоче оформити бронь для іншої людини, вона може спершу анулювати чинне бронювання працівника, а вже потім подати документи на нового співробітника.

Що варто знати про перегляд бронювання з 1 вересня

В Україні від 1 вересня триває масштабний перегляд критично важливих підприємств, які мають повторно підтвердити свій статус, щоб зберегти право бронювати працівників. Зросли і критерії: зокрема, підвищили вимоги до середньої зарплати працівників — вона має становити майже 26 тисяч гривень.

Що робити при зміні роботи

Юристка радить не розраховувати на автоматичне отримання нового статусу з першого робочого дня. Перед переходом варто уточнити в роботодавця, чи вчасно він передав дані про звільнення, і проконтролювати, щоб новий роботодавець якомога швидше подав заяву на бронювання через «Дію». Законодавство не передбачає гарантованого «перехідного періоду», протягом якого людина залишалася б захищеною від мобілізації.

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