Мобілізація в Україні триває, і для працівників критично важливих підприємств та державних органів бронювання лишається головним способом отримати відстрочку від призову — пояснюємо, на який термін її надають і коли скасовують.

Оформлення бронювання під час мобілізації в Україні має чіткі часові межі, які варто знати і працівникам, і роботодавцям. Як пояснюють в «Обозревателі», бронювання надається на період дії воєнного стану та мобілізації, але не може бути довшим за строк дії трудового договору чи контракту військовозобов'язаного.

Мобілізація в Україні триває, тож бронь «прив'язана» до конкретного місця роботи. Якщо воєнний стан триває довше, ніж укладена трудова угода, відстрочка діятиме лише до дати її завершення. Після цього статус потрібно переоформлювати заново.

Водночас для працівників критично важливих підприємств та державних органів термін бронювання визначається окремим рішенням Міністерства економіки. Підприємство мусить зберігати статус критичності: щойно він втрачається, зникає й підстава для відстрочки.

Важлива умова — військовозобов'язаний має стояти на військовому обліку та мати уточнені персональні дані. Якщо людина не оновила дані в ТЦК або перебуває в розшуку, роботодавець не зможе включити її до списків на бронювання.

Звільнення — головна причина скасування бронювання. Коли працівник звільняється або переводиться на іншу посаду, що не підлягає бронюванню, роботодавець зобов'язаний повідомити про це ТЦК і повернути документи військовозобов'язаного.

Як оформити бронювання

Оформленням займається виключно роботодавець. Він формує списки військовозобов'язаних, подає їх до Міністерства економіки (через портал «Дія» або іншими визначеними способами), а після погодження списків у ТЦК вносять відмітку про відстрочку до військово-облікових документів.

Що робити, якщо бронювання скасували

Спершу варто з'ясувати причину: втрату статусу критичності підприємством, звільнення чи зміну посади. Далі — оновити військово-облікові дані й за потреби звернутися до роботодавця щодо повторного включення до списків, якщо підстава для відстрочки збереглася.

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