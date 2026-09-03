Баклажани в духовці стають хрусткими зверху і соковитими всередині завдяки простій техніці панірування та шаруванню з томатним соусом і сиром моцарела.

Гостру закуску з баклажанів ми вже публікували — а баклажани в духовці готуються трохи інакше і перетворюються на справжню запечену страву з сиром і томатним соусом.

Баклажани в духовці — це італійська класика, яку легко адаптувати до домашньої кухні. Скибочки баклажана обсмажують у хрусткій паніровці, а потім запікають шарами з томатним соусом і сиром моцарела до золотистої скоринки. Цей рецепт цікавий тим, що баклажан стає повноцінною вегетаріанською альтернативою м'ясним запіканкам, а завдяки простій техніці «сухий-вологий-сухий» паніровка тримається ідеально і не відпадає під час запікання.

Інгредієнти для баклажанів у духовці

баклажани — приблизно 900 г (3 середні)

сіль морська дрібна — 10 г (2 ч.л.), розділити навпіл

яйця великі — 3 шт.

борошно пшеничне — приблизно 90 г (3/4 склянки)

чорний перець мелений — 1/2 ч.л.

сухарі панірувальні (італійські, з приправами) — приблизно 150 г (1,5 склянки)

сир пармезан тертий — приблизно 50 г (1/2 склянки)

олія оливкова (або рослинна) — для обсмажування

соус маринара (томатний) — приблизно 900 мл

сир моцарела тертий — приблизно 450 г

базилік свіжий — для прикраси, за смаком

Як приготувати баклажани в духовці: покроково

Наріжте баклажани кружечками завтовшки приблизно 8 мм. Посипте половиною солі (5 г) і залиште на 30-60 хвилин, щоб пустили сік — на поверхні з'являться краплі рідини.

Розігрійте духовку до 190°C. Підготуйте три неглибокі миски: у першій змішайте борошно, решту солі та перець; у другій розбовтайте яйця; у третій з'єднайте панірувальні сухарі з пармезаном.

Ретельно обсушіть скибочки баклажана паперовими рушниками. Кожну скибочку обваляйте в борошні, стрясаючи зайве, занурте у яйце, дайте стекти надлишку, а потім обваляйте в сухарях з пармезаном, притискаючи паніровку до поверхні.

Налийте олію в сковороду шаром приблизно 1 см і розігрійте на середньому вогні. Обсмажуйте баклажани партіями в один шар — вони мають шипіти при контакті з олією. Смажте по 3 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки, потім перекладайте на тарілку з паперовим рушником, щоб стекла зайва олія.

На дно форми для запікання (приблизно 23х33 см) вилийте 120 мл соусу маринара. Викладіть половину скибочок баклажана, накриваючи одна одну за потреби. Полийте половиною решти соусу, посипте половиною сиру моцарела. Викладіть другий шар баклажанів, залийте залишками соусу і посипте решткою сиру.

Запікайте баклажани в духовці без накриття за температури 190°C протягом 30-35 хвилин, доки верх не стане золотистим, а соус не почне бульбашитися. Перед подачею прикрасьте свіжим базиліком.

Подавайте баклажани в духовці як самостійну страву або разом із пастою, заправленою соусом маринара чи часником з оливковою олією. Готову запіканку можна зберігати в холодильнику до 4 днів у щільно закритому контейнері, а незапечену зібрану форму — заморозити на термін до 3 місяців і запікати одразу з холоду, додавши кілька хвилин часу.

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