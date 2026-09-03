Прості рецепти домашніх страв завжди виручають напередодні свята, і ця гостра закуска з баклажанів не є винятком. За рецептом, який опублікувала ТСН, закуску можна приготувати заздалегідь: що довше вона стоїть, то яскравішим і насиченішим стає смак.
Інгредієнти
- баклажани — 2 шт.;
- гострий червоний перець чилі — 1 шт.;
- болгарський перець червоний — 1 шт.;
- часник — 5 зубчиків;
- оцет — 30 мл;
- цукор — 1 ч. л.;
- олія — 3 ст. л.;
- петрушка — 4 гілочки;
- сіль — за смаком.
Як приготувати гостру закуску з баклажанів
Баклажани помийте, видаліть плодоніжку та наріжте кружальцями. Посоліть і залиште на 20 хвилин, потім відкиньте на друшляк, промийте під проточною водою й обсушіть паперовим рушником.
Обсмажте кружальця на олії з обох боків до золотистого кольору та остудіть.
У болгарського перцю видаліть плодоніжку й насіння, у гострого перцю чилі — лише плодоніжку. Наріжте перці довільними шматочками, часник очистьте, а петрушку промийте й від'єднайте від стебел.
Для маринаду викладіть перці та часник у чашу блендера й пробийте до однорідної маси. Додайте оцет, цукор і сіль за смаком, перемішайте.
У скляну ємність шарами викладіть кільця баклажанів, поливаючи їх гострим маринадом і перекладаючи листочками петрушки. Повторюйте шар за шаром.
Притисніть баклажани так, щоб вони повністю вкрилися маринадом, накрийте кришкою та поставте в холодильник на 2-3 години.
Порада
Інгредієнти для маринаду можна також пропустити через м'ясорубку — консистенція вийде трохи іншою, але смак залишиться таким самим пікантним.
Харчова цінність страви — близько 86 ккал на 100 грамів, а весь процес разом із часом на маринування займає приблизно 2 години 20 хвилин.
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