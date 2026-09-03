Нові правила перерахунку пенсій в Україні готують в уряді — оновлена формула розрахунку змінить вагу страхового стажу, підхід до врахування заробітку та механізм індексації, а також зменшить розрив між пенсіями, призначеними в різні роки. За попередніми оцінками, зміни торкнуться практично всіх категорій пенсіонерів.

Про підготовку реформи повідомляє «Перший Бізнесовий» із посиланням на плани уряду. Мета — зробити систему більш справедливою та адаптованою до сучасних економічних умов.

Що зміниться у формулі

Один із ключових елементів — перегляд коефіцієнта заробітку. Його оновлять так, щоб зменшити розрив між пенсіями, призначеними в різні роки. Це особливо важливо для людей, які виходили на пенсію за старими правилами та отримують виплати, що давно не відповідають реальним витратам.

Більшу роль у формулі матиме страховий стаж. Роки роботи після запровадження персоніфікованого обліку враховуватимуться точніше та матимуть більшу вагу. Такий підхід має стимулювати офіційне працевлаштування й забезпечити прогнозованіше зростання майбутніх пенсій.

Що чекає на індексацію

Перерахунок планують проводити частіше, а формула включатиме не лише інфляцію, а й динаміку середньої зарплати. Це дозволить уникнути ситуацій, коли пенсії знецінюються між індексаціями та перестають відповідати реальним потребам домогосподарств.

Кому це вигідно

Оновлена система має зменшити дисбаланси між різними групами пенсіонерів. Передусім виграють ті, хто отримував виплати за старими правилами та роками не мав належного перерахунку, а також працівники з довгим офіційним стажем після впровадження персоніфікованого обліку.

Конкретні коефіцієнти й дату запуску уряд ще не затвердив — фінальні параметри формули оприлюднять після узгодження. На цьому етапі пенсіонерам не потрібно подавати жодних додаткових заяв: перегляд розрахунку відбуватиметься автоматично на основі даних персоніфікованого обліку.

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