Швидкий рецепт огірків на зиму по-фінськи — знахідка для тих, кому не хочеться годинами стояти біля плити: хрустка кисло-солодка закуска готується з простих інгредієнтів без складної стерилізації банок.

Мариновані огірки на зиму зі спеціями щоразу стають хітом сезону заготовок, але швидкий рецепт огірків на зиму по-фінськи перемагає іншим: мінімум зусиль, без складної стерилізації банок і з гарантовано хрустким результатом.

Рецептом поділилося видання Styler. Головна перевага фінського способу — швидкість: огірки нарізають великими шайбами, проварюють у маринаді та одразу закривають, а банки після закрутки навіть не обов'язково закутувати.

Інгредієнти на 3 літрові банки

Для цього рецепта найкраще брати щільні невеликі огірки, але великі плоди теж підійдуть — нарізання шайбами дає гарний результат.

огірки — 2 кг

вода — 2 л

сіль — 100 г

цукор — 200 г

перець горошком — 20 шт.

зерна гірчиці — 2 ст. л.

оцет — 200 мл

Як приготувати хрусткі огірки по-фінськи

Спершу добре промийте огірки й замочіть їх у холодній воді приблизно на 2 години — це простий секрет, який допомагає зберегти овочі хрусткими після консервації. Після замочування наріжте великі огірки шайбами товщиною 1,5–2 см.

Далі у велику каструлю налийте воду, додайте сіль, цукор, перець горошком, зерна гірчиці та оцет і доведіть маринад до кипіння. Коли суміш закипить, додайте нарізані огірки: щойно вони змінять колір, проваріть ще близько 2 хвилин. Довше тримати не варто — головна особливість закуски саме хрустка текстура.

Готові огірки разом із гарячим маринадом розкладіть у підготовлені стерильні банки та закатайте кришками, після чого залиште банки охолонути.

З чим подавати

Такі огірки універсальні: вони добре поєднуються із запеченим м'ясом, картопляними стравами, кашами, домашніми бутербродами та салатами. Кисло-солодкий маринад із ноткою гірчиці робить їх тією баночкою, яку хочеться відкрити першою.

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