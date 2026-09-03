Деруни з м'ясом — це класичні картопляні деруни з соковитою м'ясною начинкою всередині, які перетворюють звичну страву на повноцінну домашню вечерю.

Рецепт млинців із начинкою ми вже публікували — а деруни з м'ясом готуються за зовсім іншим принципом: тут м'ясна начинка ховається прямо в картопляному тісті.

Деруни з м'ясом — це варіація улюбленої слов'янської страви, коли класичні картопляні деруни перетворюються на ситну самостійну вечерю. Сирий тертий картопля дає характерну хрустку скоринку, а м'ясна начинка всередині додає страві поживності. Цей рецепт цікавий тим, що начинку не потрібно попередньо обсмажувати — тонкі котлетки з фаршу готуються прямо всередині деруна одночасно з картоплею.

Інгредієнти для дерунів з м'ясом

картопля — приблизно 680 г (5 середніх бульб)

цибуля — 1 середня головка (частину на картоплю, частину на начинку)

яйце — 1 велике

борошно пшеничне — 3 ст. л.

сметана — 1 ст. л.

сіль — 1 ч. л. для тіста, до смаку

чорний перець — щіпка (близько 1/8 ч. л.) для тіста

олія для смаження

фарш свинячий — приблизно 225 г

сіль і чорний перець — щіпка для начинки, до смаку

Як приготувати деруни з м'ясом: покроково

Картоплю очистіть і натріть на дрібній тертці до консистенції яблучного пюре. Ложкою зніміть зайву рідину, що збирається зверху.

Цибулю натріть у ту саму миску з картоплею, залишивши приблизно 1 ст. л. тертої цибулі для м'ясної начинки. Цибуля не дає картоплі темніти.

Додайте до картоплі яйце, борошно, сметану, сіль і чорний перець, добре перемішайте — це основа для дерунів з м'ясом.

Для начинки змішайте фарш із відкладеною тертою цибулею, сіллю та перцем до смаку. З отриманої маси сформуйте 16 тонких плоских котлеток і викладіть на рівну поверхню.

Розігрійте велику сковороду з антипригарним покриттям на середньому вогні, додайте 2-3 ст. л. олії. У розігріту олію викладайте по 1 ст. л. картопляної маси, трохи розплющуючи. Зверху покладіть тонку м'ясну котлетку та накрийте ще однією ложкою картопляної маси.

Обсмажуйте, доки картопля не стане золотистою, після чого переверніть і продовжуйте смажити до готовності — приблизно по 4 хвилини з кожного боку. Повторіть з рештою маси, доливаючи олію за потреби.

Готові деруни з м'ясом викладіть на паперовий рушник, щоб забрати зайвий жир, і подавайте теплими зі сметаною.

Якщо під час готування картопляна маса почала пускати рідину зверху — просто перемішайте її ще раз, це запобігає надмірному розбризкуванню олії на сковороді. Деруни з м'ясом добре смакують не тільки зі сметаною, а й зі свіжою зеленню чи легким овочевим салатом, а фарш можна замінити на курячий або індичий за бажанням.

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