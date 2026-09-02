У Миколаєві погодили 317 заяв на компенсацію за повністю знищене через війну житло — загальна сума перевищує 330 мільйонів гривень. Більшість отримувачів обрали житлові сертифікати, тож розповідаємо, як військовим оформити таку виплату.

Графіки відключення світла в Миколаївській області на 1 та 2 вересня — не єдина тема, яка стосується містян: у Миколаєві погодили 317 заяв на компенсацію за повністю знищене через війну житло. Загальна сума погоджених компенсацій перевищує 330 мільйонів гривень.

Про це під час брифінгу розповів перший заступник директора департаменту міського господарства Миколаєва Ігор Набатов, пишуть «МикВісті». За його словами, загалом містяни подали 539 заяв щодо знищеного майна.

Із них 317 заяв задовольнили: 311 житлових сертифікатів на 324 мільйони гривень та 6 грошових компенсацій на 6,2 мільйона гривень. Ще по 206 заявах отримали відмови, а розгляд 16 заяв призупинили — переважно через відсутність необхідних документів.

Більшість миколаївців, яким погодили компенсацію, обрали житлові сертифікати, щоб придбати нерухомість в іншому районі Миколаєва або в іншому місті. Грошова компенсація передбачена для тих, хто хоче збудувати новий приватний будинок замість зруйнованого на тій самій ділянці.

Окрема умова для грошової компенсації: земельна ділянка має бути офіційно оформлена на власника знищеного будинку. Це важливо знати військовим та їхнім родинам, які планують відбудову на власній землі.

Як військовим оформити компенсацію за знищене житло

Програма «єВідновлення», за якою йде компенсація, доступна зокрема військовослужбовцям і членам їхніх родин, чиє житло повністю знищене через бойові дії. Заяву подають через застосунок «Дія» або ЦНАП, після чого рішення ухвалює комісія.

Далі два варіанти. Житловий сертифікат дає право придбати готове житло — квартиру чи будинок — в іншому районі Миколаєва або в іншому місті. Грошову компенсацію обирають ті, хто будуватиме новий приватний будинок на тій самій ділянці.

Для контексту: уряд виділив ще 5,14 мільярда гривень на програму «єВідновлення». За ці кошти понад 3600 родин зможуть придбати нове житло за житловими сертифікатами. Фінансування надав Банк розвитку Ради Європи в межах проєкту HOME.

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