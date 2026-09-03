Пенсія, доплата до якої становить 1038 гривень щомісяця, призначається не всім — Пенсійний фонд України роз'яснив, хто має право на грошову підтримку для людей, які потребують постійного стороннього догляду.

Пенсійні виплати в Україні знову в центрі уваги — Пенсійний фонд роз'яснив, хто може отримати щомісячну доплату для людей, які потребують постійного стороннього догляду. Пенсія, доплата до якої становить 1038 гривень, виплачується щомісяця, і її можна оформити вже зараз.

Хто може отримати доплату

Право на грошову підтримку мають одинокі пенсіонери, які досягли 80 років і за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійної опіки. Виплату також призначають одиноким малозабезпеченим людям із пенсією за віком або інвалідністю, малозабезпеченим особам з інвалідністю I групи та ветеранам війни.

Як розраховують розмір доплати

Сума прив'язана до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році цей показник становить 2 595 гривень, а держава виплачує 40% від нього — тобто 1 038 гривень щомісяця.

Де оформити виплату

Заяву можна подати особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду України або в ЦНАПі. Документи також приймають дистанційно: через портал або мобільний застосунок ПФУ, сервіс "Дія" та поштою.

Які документи потрібні

Для оформлення знадобляться паспорт, ідентифікаційний код, заява, висновок лікарсько-консультативної комісії про потребу в догляді та декларація про доходи. За наявності додають рішення суду про визнання особи недієздатною або призначення опікуна.

Крім цієї доплати, пенсіонери зі статусом "дитина війни" можуть отримувати щомісячну надбавку майже 800 гривень, а ті, хто щонайменше пів року живе або працює у гірських населених пунктах, — додаткові 20% до основної пенсії.

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