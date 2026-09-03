Панкейки на дріжджах виходять особливо пишними та ніжними, наче маленькі пончики, а готуються простіше, ніж здається на перший погляд.

Рецепт млинців із начинкою ми вже публікували — а панкейки на дріжджах готуються за зовсім іншим принципом, хоча теж смажаться на звичайній сковороді.

Панкейки на дріжджах — це українські оладки, які бабусі й мами готували ще задовго до того, як слово "панкейки" увійшло в моду. Завдяки дріжджам і кисломолочній маслянці тісто виходить особливо повітряним, а сама страва за текстурою нагадує домашні пончики з начинкою. На відміну від звичних панкейків на розпушувачі, цей рецепт панкейків вимагає трохи більше часу на підйом тіста, але результат вартий очікування — щільна пориста м'якушка і золотиста хрустка скоринка.

Інгредієнти для панкейків на дріжджах

вода тепла (близько 46°C) — 240 мл (1 склянка)

кисломолочна маслянка (buttermilk) низької жирності — 240 мл (1 склянка)

яйце кімнатної температури — 1 шт.

олія оливкова легка або інша нейтральна олія — 2 ст. л. (30 мл), плюс трохи для смаження

цукор — 2 ст. л. (25 г)

сіль дрібна морська — 1¼ ч. л. (близько 7 г)

дріжджі швидкодіючі (інстант) — 1½ ч. л.

борошно пшеничне — 2¾ склянки (близько 350 г)

родзинки — ½ склянки (близько 75 г), за бажанням

Як приготувати панкейки на дріжджах: покроково

У великій мисці венчиком змішайте воду, маслянку, яйце, олію, цукор, сіль і дріжджі до однорідності.

Додавайте борошно поступово, по одній склянці, вимішуючи тісто, доки воно не набуде консистенції густого тіста для кексу — без сухих комочків. Якщо любите, на цьому етапі вмішайте родзинки.

Накрийте миску харчовою плівкою і залиште тісто при кімнатній температурі на 1,5-2 години, або поставте в тепле місце (наприклад, у духовку з увімкненою лампочкою, температура не вище 38°C) на 1 годину. Тісто для панкейків готове, коли воно збільшилося майже вдвічі і стало дуже бульбашковим.

Розігрійте велику сковороду на середньому вогні й додайте трохи олії, щоб вона тонким шаром покрила дно.

Викладайте тісто на гарячу сковороду столовою ложкою з горою і смажте панкейки до золотисто-коричневого кольору з одного боку — приблизно 1,5 хвилини, доки на поверхні не з'являться і почнуть лопатись бульбашки. Тоді перевертайте на другий бік і смажте стільки ж часу.

Між кожною партією знову змащуйте сковороду олією — так краї панкейків виходять рівнішими й золотистішими.

Готові панкейки на дріжджах подавайте теплими зі сметаною, свіжими ягодами, джемом або кленовим сиропом. Тісто можна заправити родзинками або залишити класичним — у будь-якому варіанті ці панкейки не будуть схожі на звичні магазинні, а на другий день не втратять м'якості.

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