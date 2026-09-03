Драники с мясом — это классические картофельные драники с сочной мясной начинкой внутри, которые превращают привычное блюдо в полноценный домашний ужин.

Рецепт блинов с начинкой мы уже публиковали — а драники с мясом готовятся по совсем другому принципу: здесь мясная начинка прячется прямо в картофельном тесте.

Драники с мясом — это вариация любимого славянского блюда, когда классические картофельные драники превращаются в сытный самостоятельный ужин. Сырой тёртый картофель даёт характерную хрустящую корочку, а мясная начинка внутри делает блюдо более сытным. Этот рецепт интересен тем, что начинку не нужно предварительно обжаривать — тонкие котлетки из фарша готовятся прямо внутри драника одновременно с картофелем.

Ингредиенты для драников с мясом

картофель — примерно 680 г (5 средних клубней)

лук — 1 средняя головка (часть на картофель, часть на начинку)

яйцо — 1 крупное

пшеничная мука — 3 ст. л.

сметана — 1 ст. л.

соль — 1 ч. л. для теста, по вкусу

чёрный перец — щепотка (около 1/8 ч. л.) для теста

масло для жарки

свиной фарш — примерно 225 г

соль и чёрный перец — щепотка для начинки, по вкусу

Как приготовить драники с мясом: пошагово

Картофель очистите и натрите на мелкой тёрке до консистенции яблочного пюре. Ложкой снимите излишнюю жидкость, которая соберётся сверху.

Лук натрите в ту же миску с картофелем, оставив примерно 1 ст. л. тёртого лука для мясной начинки. Лук не даёт картофелю темнеть.

Добавьте к картофелю яйцо, муку, сметану, соль и чёрный перец, хорошо перемешайте — это основа для драников с мясом.

Для начинки смешайте фарш с отложенным тёртым луком, солью и перцем по вкусу. Из полученной массы сформируйте 16 тонких плоских котлеток и выложите на ровную поверхность.

Разогрейте большую сковороду с антипригарным покрытием на среднем огне, добавьте 2-3 ст. л. масла. В разогретое масло выкладывайте по 1 ст. л. картофельной массы, слегка приплющивая. Сверху положите тонкую мясную котлетку и накройте ещё одной ложкой картофельной массы.

Обжаривайте, пока картофель не станет золотистым, затем переверните и продолжайте жарить до готовности — примерно по 4 минуты с каждой стороны. Повторите с оставшейся массой, при необходимости подливая масло.

Готовые драники с мясом выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир, и подавайте тёплыми со сметаной.

Если во время готовки картофельная масса начала пускать жидкость сверху — просто перемешайте её ещё раз, это предотвратит излишнее разбрызгивание масла на сковороде. Драники с мясом хорошо сочетаются не только со сметаной, но и со свежей зеленью или лёгким овощным салатом, а фарш можно заменить на куриный или индюшиный по желанию.

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