Куриное филе — один из самых простых способов получить сочное мясо без лишних усилий, а секрет этого рецепта кроется в методе запекания, который гарантирует идеальный результат каждый раз.

Рецепт овощного рагу с курицей мы уже публиковали — а куриное филе готовится совсем по-другому и требует особого подхода к температуре, чтобы мясо не получилось сухим и резиновым.

Куриное филе — одна из самых популярных частей курицы: оно доступно по цене, не требует зачистки и прекрасно сочетается практически с любыми блюдами. Но именно из-за своей постности филе легко пересушить, поэтому большинство людей сталкиваются с проблемой сухого и жесткого мяса. Этот рецепт запекания решает эту проблему благодаря простой технике, которая работает независимо от размера кусков.

Ингредиенты для куриного филе

куриное филе без кожи и костей — приблизительно 900 г (4 средних куска)

соль — 1,5 чайной ложки

чесночный порошок — 1 чайная ложка

паприка — 1 чайная ложка (сладкая, острая или копченая — на вкус)

черный молотый перец — 1 чайная ложка (или по вкусу)

масло оливковое (или авокадовое, или растопленное сливочное) — 1 столовая ложка

Как приготовить куриное филе: пошагово

Разогрейте духовку до 200°C, установив решетку в центральное положение.

Отбейте куски куриного филе между слоями пищевой плёнки до одинаковой толщины — это главный секрет равномерного пропекания без пересыхания.

Выложите филе на застеленный пергаментом лист для запекания, оставляя немного пространства между кусками, чтобы воздух мог свободно циркулировать.

Обсушите мясо бумажным полотенцем, если нужно, а затем смажьте со всех сторон маслом, растопленным сливочным маслом или воспользуйтесь спреем.

В небольшой миске смешайте соль, чесночный порошок, паприку и черный перец. Равномерно посыпьте этой смесью все куриное филе с обеих сторон.

Запекайте при 200°C приблизительно 18-22 минуты или до тех пор, пока внутренняя температура мяса не достигнет 74°C (165°F) по термометру. Время запекания зависит от толщины кусков: филе толщиной около 1,25 см требует 16-18 минут, 2 см — 20-22 минуты, а 2,5 см — 24-26 минут.

Дайте куриному филе отдохнуть 5-10 минут перед нарезкой — это позволяет сокам равномерно распределиться внутри мяса. Переворачивать филе во время запекания не нужно.

Если хотите получить более золотистую корочку, включите режим гриля на несколько минут перед завершением приготовления.

Готовое куриное филе можно подавать целым куском, резать ломтиками или разбирать на волокна — оно отлично подходит для салатов, бутербродов, супов или запеканок. Хранить готовое филе можно в холодильнике до 3-4 дней в герметичном контейнере, а в морозильной камере — до 3 месяцев. Разогревать лучше всего в духовке при 160°C в течение 10-15 минут, добавив несколько ложек воды и накрыв фольгой, или в аэрогриле при 180°C по 2-3 минуты с каждой стороны.

Ранее Politeka сообщала, рецепт венгерского гуляша: секрет классического густого соуса.

Также Politeka писала, рецепт классического салата цезарь: секрет заправки, о которой мало кто знает.