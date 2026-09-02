МОН рассказало об изменениях, которые стартовали с нового учебного года: упрощённое оценивание учеников 5–9 классов, обновлённые госстандарты и пилот профильной старшей школы в 150 лицеях.

Новые правила доступа в школу с 1 сентября — лишь одно из изменений, которые Министерство образования и науки запустило с нового учебного года. В ведомстве объяснили, что оценивание учеников 5–9 классов станет проще, а старшая школа готовится к новой профильной модели.

О ключевых нововведениях пресс-служба МОН рассказала в блиц-интервью изданию РБК-Україна. В Кабмине ранее обновили сразу четыре государственных стандарта общего среднего образования.

Что изменилось в оценивании 5–9 классов

Главное послабление для учеников и учителей — упрощённое оценивание. Текущие оценки теперь можно фиксировать в журнале без обязательных индексов групп результатов, а за семестр достаточно выставить одну оценку по предмету или интегрированному курсу.

В МОН подчеркнули, что при этом сохранены компетентностный подход и академическая свобода учителя. То есть учитель сам решает, как именно фиксировать результаты, без лишней бюрократии.

Что изменится для учеников 5–9 классов уже сейчас

На практике это означает, что вместо нескольких оценок с разными индексами групп результатов ученик получит одну понятную оценку за семестр. Родителям не нужно дополнительно регистрироваться или подавать документы — изменения внедряются автоматически во всех школах.

Больше истории и новые стандарты

Обновлённые решения также увеличивают количество часов на историю и гражданское образование в 7–9 классах и обновляют подходы к инклюзивности и безбарьерности. Для заведений профильного среднего образования предусмотрели общие базовые учебные планы, а для специализированного образования — отдельный план.

Отдельно закреплён украиноведческий компонент для детей, которые находятся за границей или на временно оккупированных территориях. А те, кто учился не по программе НУШ, смогут завершить 10–11 классы по программе, по которой начинали.

Старшая профильная школа: пилот в 150 лицеях

С 1 сентября 2026 года 150 академических лицеев по всей Украине начинают работать по новой модели обучения в 10–12 классах. В течение года они будут апробировать новые образовательные программы, профили и курсы по выбору.

Также планируют отработать индивидуальные образовательные траектории учеников, запустить карьерных образовательных советников и продолжить обучение педагогов. По результатам пилота МОН скорректирует решения, чтобы с 1 сентября 2027 года запустить профильную старшую школу по всей стране.

Дополнительно обновлённый Порядок признания результатов обучения учеников и молодёжи с временно оккупированных территорий вступит в силу с 1 января 2027 года.