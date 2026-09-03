Тушеный картофель с мясом — это наваристое домашнее блюдо в одной кастрюле, которое напоминает вкус детства и готовится без лишних сложностей. Секрет этого рецепта — маринование мяса заранее и неожиданный ингредиент, который делает соус особенно ярким.

Рецепт овощного рагу с курицей мы уже публиковали — а тушеный картофель с мясом готовится немного по-другому: здесь главную роль играет предварительное маринование мяса и ароматная заправка из моркови и лука.

Это наваристое блюдо родом из домашней кухни, где картофель тушится вместе со свининой, овощами и томатной заправкой в одной кастрюле. Такой рецепт удобен тем, что не требует духовки или сложных техник — достаточно обычного казанка или кастрюли с толстым дном. Особый штрих рецепта — добавление маринованного сладкого перца пименто, который придает соусу легкую кислинку и яркий цвет.

Ингредиенты для тушеного картофеля с мясом

картофель — 4 средних или крупных картофелины (примерно 900 г-1 кг)

соль — 1/2 чайной ложки и молотый перец — 1/8 чайной ложки (для картофеля)

любимая сухая приправа (универсальная) — 1/2 чайной ложки, по желанию

свежий или замороженный укроп — 2 столовые ложки, по желанию

лук — 1 средняя луковица, мелко нарезанная

морковь — 2 средние моркови, тертые

масло — примерно 1,5 столовой ложки (для овощей)

свинина без костей (лопатка или стейк) — примерно 450 г, нарезанная кусочками

чеснок — 2 крупных зубчика, пропущенных через чеснокодавку

соль — 1/2 чайной ложки и молотый перец — 1/8 чайной ложки (для мяса)

масло — примерно 1,5 столовой ложки (для мяса)

томатный соус — 3 столовые ложки или томатная паста — 1 столовая ложка

маринованный сладкий перец пименто, нарезанный кубиками — примерно 60 г (из банки), отцеженный

вода — примерно 600 мл

лавровый лист — 1 шт.

Как приготовить тушеный картофель с мясом: шаг за шагом

Нарежьте свинину небольшими кусочками (около 1,5 см толщиной). Добавьте пропущенный через чеснокодавку чеснок, соль и перец. Перемешайте, накройте пищевой плёнкой и оставьте мариноваться в холодильнике на 30 минут.

Пока мясо маринуется, разогрейте большую сковороду на средне-высоком огне. Добавьте масло, а затем тёртую морковь и нарезанный лук. Обжаривайте до золотистого цвета, примерно 5-7 минут.

Нарежьте картофель крупными кусками: мелкие картофелины — пополам или на четыре части, крупные — на шесть частей. Присыпьте картофель солью, перцем, укропом и любимой приправой.

Разогрейте казанок или кастрюлю с толстым дном на средне-высоком огне, добавьте масло. Горячая кастрюля нужна для того, чтобы быстро обжарить мясо, и оно не потеряло сок. Обжаривайте маринованное мясо, регулярно перемешивая, до почти полной готовности — около 5 минут.

Добавьте к мясу томатный соус (или пасту) и перемешайте. Положите обжаренные морковь и лук, отцеженный маринованный перец и подготовленный картофель. Залейте водой, аккуратно перемешайте и положите лавровый лист.

Накройте крышкой и тушите на среднем огне 30-35 минут или до тех пор, пока картофель не станет мягким при прокалывании вилкой.

Подавайте тушеный картофель с мясом горячим, посыпав свежей зеленью. Это настоящее блюдо одного горшка, которое отлично хранится в холодильнике несколько дней и даже становится вкуснее на следующий день. При желании свинину можно заменить говядиной или бараниной — вкус получится не менее насыщенным.

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