Украинский рынок первичной недвижимости восстанавливается неравномерно. В Винницкой области цены на новостройки выросли на 21% за год, в Днепропетровской — на 14%, в Одесской — на 8%.

Подорожание квартир в Украине продолжается, и в каждом регионе — свои темпы. Как сообщает Property Times, в Винницкой области стоимость квадратного метра на первичном рынке за год выросла на 21%, в Днепропетровской — на 14%, а в Одесской — на 8%. Опрошенные изданием девелоперы объяснили, что движет спросом и почему доверие стало важнее цены.

Что показывает статистика

По данным Госстата, на которые ссылается сервис ЛУН, до пиковых показателей 2021 года рынку ещё далеко. Тогда застройщики начали строительство более 144 тысяч новых квартир, а сдали почти 123,4 тысячи. После полномасштабного вторжения объёмы стартов сократились более чем втрое, а худший показатель зафиксировали в 2024 году — лишь 40,9 тысячи новых квартир в многоэтажках.

Впрочем, рынок не замер: девелоперы сместили фокус на достройку начатых очередей, поэтому в 2023–2025 годах количество сданных квартир стабильно превышало объёмы новых стартов. В 2024-м ввели в эксплуатацию 82,8 тысячи квартир — почти вдвое больше, чем заложили в том же году. С 2025 года появилась восстановительная динамика: начато 62,7 тысячи квартир, что на 53% больше, чем годом ранее.

Винница: рациональный спрос и новые требования покупателя

Роман Бочевар, CEO компании D121, называет последний год для винницкого рынка годом подорожания на фоне значительно более рационального спроса. Покупатель больше не спешит: дольше принимает решение, сравнивает и внимательно изучает, кто строит и на какой стадии находится объект. Преимущество у готового жилья или проектов на высокой стадии, хотя люди готовы покупать и на старте, если доверяют девелоперу и видят реальные темпы работ.

Главный стимул, по словам девелопера, — неисчезнувшая потребность людей в собственном жилье, которая превратилась в вопрос долгосрочной стабильности. Рынок поддерживают «єОселя», «єВідновлення» и рассрочки от застройщиков. Сдерживают — война, мобилизация и нестабильность доходов. Блэкауты уже не останавливают покупателя, но меняют требования к проекту.

«Резервное питание, работа лифтов, насосов, освещение мест общего пользования, автономность отопления, водоснабжения и интернета превратились из дополнительного преимущества в один из критериев качества жилого проекта», — говорит Роман Бочевар.

Отдельно девелопер выделяет внутренне перемещённых лиц: в Винницкой области проживает более 143 тысяч ВПЛ, часть из них уже интегрировалась и постепенно переходит от аренды к покупке собственного жилья. Формируется спрос и среди военных, ветеранов и их семей.

Какие критерии теперь важнее цены

После 2022 года порядок приоритетов изменился. Покупатели чаще всего смотрят на:

репутацию девелопера и сданные им проекты;

безопасность — укрытие, подземный паркинг, логистику до убежища;

автономность дома — резервное питание, водоснабжение, отопление;

локацию, планировку и инфраструктуру.

Днепр: выборочное восстановление спроса

Алексей Негода, руководитель отдела маркетинга Alef Estate, фиксирует постепенное, но очень выборочное восстановление спроса в Днепре. Клиенты дольше принимают решения и сравнивают уже не только цену квадратного метра, а общую ценность объекта. Качественная новая недвижимость дорожает из-за стоимости материалов, логистики, энергоносителей и дефицита квалифицированных кадров, поэтому существенного удешевления в компании не ожидают.

Покупатели стали осторожнее в отношении объектов на ранних этапах, но в премиальном сегменте готовность не является определяющей — там важны доверие к девелоперу, концепция и долгосрочная ценность. Стимулируют рынок государственные программы «єОселя» и «єВідновлення», отложенный спрос и стремление сохранять капитал в понятных материальных активах.

«Энергонезависимость сегодня — это уже не дополнительное преимущество в презентации объекта, а одна из базовых характеристик современного жилого комплекса», — отмечает Негода. Наличие резервного питания и автономности критической инфраструктуры напрямую влияет на решение о покупке.

Одесса и прогноз на будущее

На юге из-за рисков безопасности рынок первички развивается только в Одесской области, где годовой рост цен достиг 8%. В то же время в прифронтовых Харьковской, Запорожской, Херсонской, Черниговской и Сумской областях с 2023 года почти не фиксировалось новых запусков проектов.

Что касается перспектив, девелоперы сдержанны: кардинальных изменений до конца 2026 года не ожидают, а предпосылок для удешевления нового жилья не видят — себестоимость, топливо, логистика, материалы и работы дорожают. Сильные проекты, которые реально строятся, будут расти в цене как минимум на уровне инфляции. 2027 год будет зависеть от ситуации с безопасностью, доступности финансирования и самого предложения.

Ранее Politeka сообщала, аренда квартир в Украине: где самые низкие цены на жилье.