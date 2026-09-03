У ДП «Ліси України» назвали актуальні ціни на дрова для опалення. Середня вартість кубометра паливної деревини без доставки становить 1350 гривень, а ціни залежать від породи деревини.

Допомога на дрова та опалення в Україні цього сезону знову в центрі уваги: попит на паливну деревину лишається високим, і ДП «Ліси України» вже реалізувало з початку року 2 мільйони кубометрів дров для населення та соціальної сфери.

Як повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДП «Ліси України», зараз на складах підприємства накопичено близько 160 тисяч кубометрів твердого палива. До кінця року там розраховують вийти на показник понад 3 мільйони кубометрів.

Середня ціна 1 кубометра паливної деревини на верхньому складі без доставки становить 1350 гривень з ПДВ. Вартість залежить насамперед від породи деревини.

Ціни на дрова за породами деревини

І група — 1400 гривень за кубометр: твердолистяні породи;

твердолистяні породи; ІІ група — 1150 гривень за кубометр: сосна та вільха;

сосна та вільха; ІІІ група — 1000 гривень за кубометр: ялина, ялиця та м'яколистяні породи.

Усі ціни наведені з ПДВ.

Крім породи, на ціну впливає регіон. У лісових районах Карпат і Полісся, де заготівля доступніша, дрова можуть коштувати дешевше від середніх показників. У південних і східних областях вартість, навпаки, може бути вищою. Окремо слід врахувати доставку, адже вказані ціни її не включають.

Цього року українці почали активно запасатися паливом ще до початку осіннього сезону. Минулої зими стало очевидно, що в умовах війни запас дров може стати важливим резервом для домогосподарств, які опалюють будинки твердим паливом. Купівля заздалегідь дозволяє спокійно вибрати потрібний об'єм і породу деревини та організувати доставку до холодів.

У ДП «Ліси України» зазначають, що нинішній запас на складах дозволяє забезпечувати поточні замовлення. Водночас у різних регіонах ситуація може відрізнятися, тож покупцям радять не відкладати замовлення до старту опалювального сезону.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що дрова, гранули та брикети вже подорожчали приблизно на 50% через високий попит і дефіцит деревної сировини. Додатковий тиск на ціни створюють подорожчалі електроенергія, паливо та упаковка. Чи знизиться вартість твердого палива найближчим часом, прогнозувати поки складно.

Варто пам'ятати, що самовільно рубати дерева для опалення не можна — для заготівлі дров потрібен спеціальний дозвіл. За незаконну вирубку громадянам може загрожувати штраф від 510 до 1700 гривень з конфіскацією деревини, а якщо вирубка завдала значної шкоди, покарання може бути вже кримінальним.

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