В ГП «Леса Украины» назвали актуальные цены на дрова для отопления. Средняя стоимость кубометра топливной древесины без доставки составляет 1350 гривен, а цены зависят от породы древесины.

Помощь на дрова и отопление в Украине в этом сезоне снова в центре внимания: спрос на топливную древесину остается высоким, и ГП «Леса Украины» с начала года уже реализовало 2 миллиона кубометров дров для населения и социальной сферы.

Как сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГП «Леса Украины», сейчас на складах предприятия накоплено около 160 тысяч кубометров твердого топлива. До конца года там рассчитывают выйти на показатель свыше 3 миллионов кубометров.

Средняя цена 1 кубометра топливной древесины на верхнем складе без доставки составляет 1350 гривен с НДС. Стоимость зависит прежде всего от породы древесины.

Цены на дрова по породам древесины

I группа — 1400 гривен за кубометр: твердолиственные породы;

твердолиственные породы; II группа — 1150 гривен за кубометр: сосна и ольха;

сосна и ольха; III группа — 1000 гривен за кубометр: ель, пихта и мягколиственные породы.

Все цены указаны с НДС.

Помимо породы, на цену влияет регион. В лесных районах Карпат и Полесья, где заготовка доступнее, дрова могут стоить дешевле средних показателей. В южных и восточных областях стоимость, наоборот, может быть выше. Отдельно нужно учесть доставку, ведь указанные цены ее не включают.

В этом году украинцы начали активно запасаться топливом еще до начала осеннего сезона. Прошлой зимой стало очевидно, что в условиях войны запас дров может стать важным резервом для домохозяйств, отапливающих дома твердым топливом. Покупка заранее позволяет спокойно выбрать нужный объем и породу древесины и организовать доставку до холодов.

В ГП «Леса Украины» отмечают, что нынешний запас на складах позволяет обеспечивать текущие заказы. В то же время в разных регионах ситуация может отличаться, поэтому покупателям советуют не откладывать заказ до начала отопительного сезона.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что дрова, гранулы и брикеты уже подорожали примерно на 50% из-за высокого спроса и дефицита древесного сырья. Дополнительное давление на цены оказывают подорожавшие электроэнергия, топливо и упаковка. Снизится ли стоимость твердого топлива в ближайшее время, прогнозировать пока сложно.

Стоит помнить, что самовольно рубить деревья для отопления нельзя — для заготовки дров нужно специальное разрешение. За незаконную вырубку гражданам может грозить штраф от 510 до 1700 гривен с конфискацией древесины, а если вырубка нанесла значительный ущерб, наказание может быть уже уголовным.

Как выгодно купить дрова